A február 17-én szombaton 10 órakor kezdődő programok helyszíne a Szép Ilonka Faluház lesz, ahol egész nap elérhető a kézmasszázs, a vérnyomás és a vércukor mérés, lehet gyógyteákat kóstolni, salátabár is üzemel és illatpárnákat is készíthetnek az érdeklődők. Mindezek mellett a délelőtt folyamán lesznek időponthoz kötött előadások is. Az első program a gyerekeknek szól, akik 10 órakor játékos foglalkozáson vehetnek részt. 11 órakor Jány Tamás jógaoktató tart előadást Életmódváltás és stresszkezelés a gyakorlatban címmel. Ezt követi 12.30 órakor Németh Mónika gyógymasszőr előadása, aki testünk és lelkünk harmóniájáról beszél, majd 13.15 órakor Jersey Dia ergoterapeuta előadása következik, ami a Mandalaterápia kortól függetlenül címet viseli.14 órakor Szegedi Ágnes mentálhigiénikus, serpa coach lép színre, akitől megtudhatják, mi a serpa-séta és hogyan tehetik le mentális terheiket szeretettel a szabadban. A nap a 15 órakor kezdődő senior örömtánccal zárul, amit Pátrovics Teréz vezet. Aki még nem próbálta, mindenképpen csatlakozzon! A programokon a részvétel ingyenes!

Tavaly októberben élesztették fel a korábban nagy népszerűségnek örvendő zámolyi bolhapiacot, amelyet vasárnap ismét megtartanak a Csoóri Sándor Művelődési Házban. A bolhapiac nem ócskapiac, de lehetőséget biztos eladásra és vásárlásra egyaránt. Ezúttal is lesz minden: ruha, játék, könyv, kisebb használati, és dísztárgyak, apró kincsek, sőt zöldség, gyümölcs és kézműves termékek is.