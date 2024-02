MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

Önts 2,5 dl vizet a mikróban is használható edénybe, és keverj bele 2 ek szódabikarbónát. Mikrózd a legmagasabb fokozaton 3 percig: az így keletkező gőz segít leoldani a készülék belsejére száradt zsiradékot. Hagyd csukott ajtó mellett állni még 10 percig, majd vedd ki a tálat. Egy nedves ronggyal immár könnyen letörölheted róla a zsíros foltokat és az ételmaradékot.

VÁGÓDESZKA

A vágódeszkát a rendszeres mosogatás ellenére néha nem árt szagtalanítani. Egyszerűen szórj rá szódabikarbónát, és súrold át vele.

LEFOLYÓ

A kisebb dugulást és a kellemetlen szagokat is megszüntetheted néhány evőkanál szódabikarbónával. Önts rá egy pohár forró ecetet, hagyd elpezsegni, majd öntsd nyakon fél liter forrásban lévő vízzel!

EDÉNYEK

Önmagában súrolószer helyett is bevetheted, de a zsíros és leégett tepsi, lábas megtisztításához van egy sokkal jobb ötletünk. Keverd össze a szódabikarbónát annyi vízzel, hogy kenhető pasztát kapj. Simítsd ezt az edény aljára jó vastagon, és hagyd teljesen megszáradni. Előfordul, hogy ez akár egy-két napba is beletelik. Közben a paszta magába szívja a zsírt, és feloldja az ételmaradékot, így már csak el kell mosni az edényt.

SÜTŐ

Ismét keverj össze annyi szódabikarbónát és vizet, hogy kenhető pasztát kapj. Vidd fel a sütő falára, és szórófejes flakonból fújj rá ecetet. Hagyjd hatni néhány percig, majd nedves szivaccsal töröld át. Ha szükséges, ismételd meg a műveletet.

FŐZŐLAP

Ha a mikrónál és a sütőnél működik, egyértelmű, hogy itt is fog. Az elv ugyanaz: szórj finom rétegben a főzőlapra, spriccelj rá ecetet, hagyd hatni pár percig, majd szivaccsal óvatosan súrold át. Az elektromos és indukciós főzőlapokkal bánj óvatosan: a szódabikarbónás-ecetes kezelés után teríts a makacs foltra forró vízbe áztatott, kicsavart törölközőt, és hagyd rajta 15 percig, mielőtt áttörlöd.

HŰTŐSZEKRÉNY

Szagtalanító hatását is kihasználhatod. Egyszerűen szórd bele a szódabikarbónát egy kicsi, de széles szájú üvegbe, és rakd be a hűtőbe vagy a fagyasztóba. Remekül magába szívja a makacs és kellemetlen szagokat. Ha szükséges, akár több ilyen edényt is elhelyezhetsz a készülékben. Áldásos hatását 3 hónapig élvezheted, utána cseréld ki!

MOSOGATÓ

Sokszor elfelejtjük, de néha erre is ráfér egy alaposabb tisztítás. Vágj félbe egy citromot. Az egyik felére szórj egy kevés szódabikarbónát, és használd úgy, mint egy szivacsot: súrold át vele a mosogatót. Ezt a módszert csak rozsdamentes acél mosogatónál alkalmazd!

MOSOGATÓGÉP

A mosogatógép edénytartó kosarát, a szórókarokat és a szűrőt egyszerű mosogatószeres vízzel is tisztíthatod, de a mosogatógép belsejét nem árt külön is kezelni. Szórj szódabikarbónát a kiürített gép aljába. Ezután önts 2-3 dl ecetet egy tálkába, és helyezd a gép felső rekeszére. Csukd be a készülék ajtaját, és indítsd el a legmagasabb hőmérsékletű programot.

