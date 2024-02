Kedves Szilvi, hogy jött az ötlet, hogy egy ilyen fitnesznapot megszervezzen?

– Ez az ötlet idestova már 7 évre nyúlik vissza. Közel 1 éve gyakoroltam sportedzői, illetve Gymstick edzői hivatásomat Sárbogárdon, amikor felmerült bennem, hogy mi lenne, ha lenne egy olyan sportesemény, ahol a helyi edzők bemutathatnák magukat és azt az edzésfajtát, amit gyakorolnak. Az eseménnyel pedig lehetőséget adnának a környékbeli embereknek a választásra, hogy lássák mozogni és sportolni jó! Az álomból valóság lett! Az első eseményt még 2017-ben sárbogárdi fitnesznapnak hívtuk, aztán a második évtől már nevet kapott a gyerek és lettünk FittBogárd. Évről évre fejlődünk, 2018-ban és 2019-ben is lenyűgöző sikere volt, aztán jött a covid. Most azonban néhány éves kihagyás után jön a negyedik Rubint Rékával!

Rubint Réka? Úgy gondolom erre sokan felkapják a fejüket, hiszen egy stadiont is képes megtölteni. Hogy sikerült idecsábítani, egyedül jön, vagy Norbival?

– Eddig is voltak nagy nevek, így minden évben kihagyhatatlan résztvevő volt Czégel Erika a Gymstick Magyarország Master trénere, de fordult meg nálunk 5 éve Katus Attila is. Réka már 4 évvel ezelőtt is szívesen vállalta felkérésünket, idén sem volt ez másképp. A szabad időpont megtalálása után boldogan mondott igen-t az eseményre újra. Egy 60 perces kőkemény Alakreform edzéssel készül a FittBogárd résztvevőinek és utána még közös fényképre is kaphatnak a résztvevők lehetőséget. Az, hogy egyedül érkezik, vagy Norbival, még számunkra is meglepetés, csak remélni tudjuk, hogy lesz az esemény annyira csábító, hogy Norbi is kedvet kapjon hozzá.

Ha jól tudom a rendezvény jótékonysági cél is szolgál. Kit támogatnak és miért érezte ezt fontosnak?

– Igen az esemény kezdetektől fogva jótékony célú. Az első évben a sárszentmiklósi KippKopp Óvodát választottam, mert fontosnak tartottam egy olyan intézményt támogatni és kiválasztani, ahol láthatóan nagy szükség van a pénzre és nem mellesleg szívemhez is közel áll, hiszen én is ebben az oviban nőttem fel. Látva az örömöt az arcokon és azt, hogy mekkora nagy segítség nekik ez a pénz évről évre, maradtunk is mellettük a mai napig.

Kik lépnek fel, mi lesz a program?

– Minden évben újítunk, próbálunk nagy prezentereket hívni, de az alapkoncepció nem változik. Igyekszünk felkeresni az összes helyi, környékbeli edzőt és lehetőséget kínálni egy 30 perces bemutató edzést tartani. Idén is jó páran éltek a lehetőséggel, tehát lesz gymstick, zumba, boksz, t-challenge, fit gold force, gerinctraining, jóga, gyerekeknek edzések, bemutatók, edzőruhavásár. Sok színes program, így érdemes ellátogatni akár családdal is, hisz egy egész napos sportnap lesz ez! Részleteket, edzők bemutatását, órarendet folyamatosan tesszük közzé, érdemes ezért a FittBogárd facebook oldalát követni. Jegyeket elsősorban Sárbogárd különböző pontjain a megnevezett edzőknél, óvodában, suliban, csarnokban lehet személyesen váltani. Természetesen gondolunk azokra is, akik távolabbról érkeznek, a [email protected] címen mindenki jelezheti igényét. Minden alkalommal számos helyi vállalkozás támogatja a rendezvényünket, így az előző években az esemény teljes jegybevételét az óvodának tudtuk felajánlani és reméljük ez idén sem lesz másként!