Az írásból az is kiderül, hogy a tűzoltók közismerten édesszájúak, bár a sós ételeket sem vetik meg. Ahogyan a csípősért is rajonganak, de a savanyú is kedvükre való – a lényeg csupán annyi: kétóránként ehessenek valamit. Nos, ehhez a körhöz csatlakoznak a székesfehérvári tűzoltók is, akik már nem először sütnek-főznek közösen egyfajta csapatépítő – és persze éhséget csillapító – tevékenységként a "bázison".

2,5 kilogramm liszt, 1 liter tej, 25 dkg porcukor, 15 dkg élesztő, 10 darab tojás sárgája, ötször 30 milliliter rum, 25 dkg vaj, ízlés szerint só és olaj. Nem egy elhagyott bevásárlólista ez, hanem a farsang végén, a tűzoltók által készített farsangi fánk receptjéhez szükséges alapanyagok. A B csoportosok "titkos" receptjét most bárki kipróbálhatja!

Fázisfotók a közös sütésről: