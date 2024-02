Már korán reggel nagy volt a sürgés-forgás a BBK rendezvényudvarán: amíg a kemence környékét előkészítették a vendégek fogadására, addig a Martonvásári Kulturális Egyesület asszonyai a „konyhában" sertepertéltek, hogy az első adag mennyei farsangi finomságok a 9 órai kezdésre elkészüljenek.

Fotó: MartonKult

Mindeközben a verőfényes, napos rendezvényudvarra egyre inkább érkeztek az érdeklődők, akik a termelői piacon bevásárolva a finom illatok felé vették az irányt, ahol a szervezők forró teával kínálták az érkezőket. Mint megtudtuk, többen saját recepttel, szaggatóval és házi lekvárral is készültek a jeles alkalomra. Itt aztán panasz nem volt, aki a piacon járt az a kemencéhez is odasomfordált és a jó hangulatú beszélgetések mellett falta a számtalan variációban elkészült csörögefánkokat. Az első finomságok már 10 órára szinte el is fogytak.