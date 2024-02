Az eseményről Varga Gábor, Dél-Fejér országgyűlési képviselője számolt be közösségi oldalán, aki maga is ott volt a jeles eseményen. Mint írta, a vendégsereg megtöltötte a bál helyszínéül szolgáló gyönyörűen feldíszített alapi kultúrházat. Hozzáfűzte azt is, hogy a mulatság kiváló alkalmat nyújtott arra, hogy a kötetlen szórakozás révén is szorosabbra fűződjenek a baráti kötelékek a sporttársak, támogatók, szimpatizánsok között.

Az országgyűlési képviselő egyébként Nagykarácsonyban, Abán, Mezőszilason és a már az említett Alapon is járt egy-egy eseményen.