Az igaz magyar ember, ha kell, bizony hajlamos olykor-olykor a pohár fenekére nézni. Ha rokonokat látogatunk, vagy ha ők utaznak hozzánk, kell a vendéglátó ital. Ahogyan a házhoz érkező szerelőket, ezermestereket is rendszeresen vízzel, majd pedig pálinkával kínáljuk. Alkalomadtán pedig a négy fal között is lecsúszik egy-egy alkoholos nedű. A szűk család kevésbé „iszákos”, ám a spájzban és a szekrények mélyén azért ott lapulnak a főként ajándék formájában érkezett italok. „Mihez kezdjünk velük? Ajándékozzuk tovább őket?” – gyakran felmerülő kérdések ezek, hiába az évek és a rutin. A megoldás, legalábbis a borok esetében, éveket váratott magára: vbk! Azaz vörösboros kóla. Utána már csak az a beszédtéma, hogy csak azért sem nézzük meg, milyen drága bort is hígítottunk fel...