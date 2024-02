Ahányan vagyunk, annyi mindent jelenthet ez az apró szó: otthon. Több helyet is otthonomnak tekintettem életem során, de mit is jelent ez a szó igazán? Egy hely, ami biztonságot, nyugalmat nyújt egy fárasztó nap után vagy pusztán lakóhelyünk, melyet sajátunknak érzünk? Hiába éltem már több helyen is, egy hely mindig megmarad, ami felülírja az összeset. Ez számomra az otthon, a megérkezés, egy különleges hangulat. Nem lehet megmagyarázni. A vadgalambok hangja ébredésnél, a jácint illata az ablakban, amin túl már kicsiny házőrzőm elkezdte az aznapi munkát: lázasan ugatja a lovak dobogását az utcán. Néha vagyok olyan szerencsés és ellátogatok ide. S abban a pillanatban tudom, most vagyok itthon.