Vakuemlék: ez a neve egy generációt összekötő, közös emlékrögzülésnek. Ilyen például a Kacsamesék megszakítása is, aminek komoly szakirodalma van, külön szócikként szerepel a Wikipédián is. 1993. december 12-én halt meg Antall József. Ezen a tragikus napon a 80-as években született gyereknemzedék épp a Walt Disney-összeállítást nézte a Magyar Televízióban. „Egy tengeri szörny felfalta a fagylaltomat!” – kiabálta még Dagobert bácsi, majd elsötétült a képernyő, a mesét soha nem fejezték be. Váratlanul Chopin – sokkolóan megrázó – Gyász­indulójával félbeszakították a sugárzott epizódot, percekkel később bejelentették a gyászhírt. A félelem, szorongás és tanácstalanság kohéziós erővel bíró generációs „élmény” lett, amit sem az idősebbek, sem a fiatalabbak nem érthetnek. Csakis az a több százezer „kölyök”, ugyanabban a fotelban.