Fehérvári este

1964-es évet írunk, februári, hétköznapi estét. Egy, a szokásos sok közül... Látszólag nem történik semmi különös, ám a csillagos égbolt alatt, a sütőüzemben készülnek a másnapi betevők: „Zene szól, pedig már messze járunk Zenéstől. A Zrínyi utcai sütőüzemben az egykilós fehérkenyerek felsorakozva várják, hogy a kemencébe jussanak. A rádióból áradó zene és a gépek zaja tölti meg a munkahelyet. A dagasztógép karmai gyúrják a nyers kenyértésztát. Este 8-tól hajnal 4-ig tart a második műszak. Ez alatt Marencsák Klára 28 mázsa kilós kenyeret dob a kiskosarakba. Batér László vető ennyit továbbít a kemencébe. És itt van még Kameniczky József, aki a villamossági berendezések felügyelője. Éjjel kettőkor gördül az első kocsi, hogy elszállítsa a friss kenyeret. – Még egy szót a minőségről. – Szűcs Lajos már harmincegynéhány éve mestere a szakmának. Ismeri a sérelmeket a minőséggel kapcsolatban. – Sajnos a sokféle liszt feldolgozásához, a kenyér elkészítéséhez nem elég a hosszú évek során szerzett gyakorlat. De egyfajta technológiát sem lehet alkalmazni, mert nemcsak az egy szállítmány alatt érkező liszt minősége nem azonos, hanem sokszor zsákonként változik. Ez nagyon nehezíti a minőségi munkát." – olvasható a 60 évvel ezelőtti hírlapban.

Mór első „igazi" áruháza

„Mór középpontjában, a „Fekete Gyémánt” Étterem mellett hirtelen szinte máról holnapra nőtt ki a földből egy, külső megjelenésében is új móri látványosságot ígérő épület - a járási székhely leendő, s egyben első „igazi” kereskedelmi objektuma" – számolt be a megyei hírlap a címoldalon fél évszázaddal ezelőtt. Mint írták: „Több szempontból lehetnek majd rá büszkék a nagyközség lakói. Nemcsak külső megjelenését, hanem nagyságát tekintve is méltó lesz Mórhoz, a leendő városhoz: két szintjének alapterülete összesen 1606 négyzetméter. Ebből a raktárakat és egyéb szükséges mellékhelyiségeket leszámítva - ezer négyzetmétert eladótérnek képeznek, alakítanak majd ki. Az új szövetkezeti áruház (építője, illetve jövőbeni üzemeltetője ugyanis a móri ÁFÉSZ lesz) nemcsak Mór, hanem a járás községei, közel negyvenezer lakójának igényeit is hivatott lesz kielégíteni műszaki-, vas- és edény-, valamint textilárukból.