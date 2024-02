Karnevál van, nagy nap ez a település életében! A falu apraja, nagyja megmozdult, hogy minden látogató jól érezze magát. Piros betűs is, hiszen a KarneVÁL története már egy évtizedre nyúlik vissza a község életében. Történt ugyanis, hogy Krisztus Urunk 2014. évében, a Kikelet havának első napján, a váli lokálpatrióták a magyar farsangi szokásokat és a nyugat-európai karneváli vigasságot összekapcsolva hagyományteremtő szándékkal KarneVÁLT rendeztek, melyhez a német testvértelepülés adta az ötletet Edwin Michel beggendorfi tűzoltóparancsnok nyomán, a Válvölgye Gasztronómiai, Kulturális és Turisztikai Egyesülettel (VGKTE) karöltve. Az alapítók így elhatározták: itthon is megszervezik kicsiben a beggendorfi karnevált, amit ötletesen KarneVÁL-nak kereszteltek el.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Bechtold Tamás polgármester, ennek a jeles napnak emléket állítva az ünnepi esemény nyitó akkordjaként felolvasta a memorandumot (alapító okiratot):

„Krisztus Urunk megtestesülésének 2013. évében Karácsony havának 10. napján, az estvéli harangszókor összeülvén generálisunk Edvin Mitchellel, és sok jó emberrel egyetemben, hogy fejükből kipattanván, eme díszes eseményen mulasson a falu apraja-nagyja. Hívatnak mindazon közönséges halandók, kik a faluval valaminő kapcsolatban vannak, vagy egyszerűen jóindulattal viseltetnek irántunk, kikben elég közbátorság van ahhoz, hogy maskarába bújván nem hátrálnak meg, sőt magukat próbára tévén, nagy kedvük lészen derekasan helytállni, hogy aztán a mulatozás végeztével hajlékukba megtérvén a mulatság jó hírét kívánják kelteni, elmondván ismerőseiknek, hogy a következő esztendőkben még szaporább seregek gyülekezzenek.

Ezennel a KarneVÁL nevezetű rendezvényt megnyitom, s áldásomat adom, hogy akár gruppákba tömörülve, akár magányosan, de minden egyes halandó kedve szerint részesüljön a lakomából, s az előadásokat óriási tapssal megköszönvén, hatalmas hahotázások közepette mulassunk napkeltéig."

KarneVÁL memoranduma.

Fotó: Önkormányzat

A rendezvény azóta is igazi családi program és összefogás jellemzi. Barátok, civil szervezetek, vállalkozók, az önkormányzat, s természetesen a helyi önkéntes tűzoltók is kiveszik a részüket a szervezésből és a lebonyolításból. A megnyitót követően a polgármester átadta a falu kulcsait a bál királyának és királynőjének, akiknek vezetésével indulhatott a maskarás felvonulás a településen, hogy onnan visszatérve lángokba borítsák a kiszebábot. A jeles alkalomra az óvodások kiállítással is készültek, míg a szervezők a kilátogatókat kürtöskaláccsal, flekkennel, forralt borral és teával várták. Öröm volt látni, hogy a résztvevő családok csillogó szemekkel figyelték az égő bábot, azt remélve, ezzel a tél is hamarosan távozik.