Aki vállalt egy pici szúrást az ujján, annak mindjárt a vércukrát is megmérte a védőnő a vérnyomásmérést követően, de volt lehetőség kézmasszázst kérni, belekóstolni az egyes gyógynövényekből készült teákba, elrágcsálni egy-egy sárgarépa vagy uborka hasábot, illetve hasznos tanácsokat is kaphatott a kérdező egyes étrendkiegészítő termékekkel kapcsolatosan. A gyerekeknek játékokkal készültek, hogy elfoglalják magukat, amíg a felnőtteknek különféle témákban tartottak előadásokat. Jány Tamás jógaoktató még ebéd előtt meg is mozgatta egy kicsi a hallatóságot, amikor a mélylégzés fontosságáról beszélt.

Az előzetes hírverés ellenére – legalábbis délelőtti ottjártunkkor – nem voltak túl sokan a faluházban, pedig mindenkinek érdemes lenne időt szakítania az egészségére, hasznos és praktikus tanácsokat gyűjtenie annak megőrzésére.