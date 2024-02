Alig több mint egy hónap múlva érkezik az idei első hosszú hétvége március 15-én, majd egy kis lélegzetvétel után, a hó végén már jön a húsvéti négynapos hosszú hétvégével kezdődő tavaszi szünet. A portál felmérése szerint minden harmadik válaszadó már foglalt szállást, 55 százalék még nem, de tervez utazást. Csupán kevesebb mint 2 százalék azoknak az aránya, akik azt mondták, 2024-ben nem utaznak. Az utazók 48 százaléka csak hazai úticélokban gondolkodik, 44 százalék külföldre és belföldre egyaránt tervez utazni az idén, míg 7,5 százalék csak külföldi helyeket céloz meg.

A hosszú hétvégék mellett már a nyári időpontok iránt is érdeklődnek a vendégek. - Az eddigi nyári előfoglalások alapján Siófok, Szeged és Hajdúszoboszló vezet, de a szezonhoz közeledve valószínűleg több balatoni település is felkerül majd a toplistára – mondta Kelemen Lili, a portál sajtószóvivője.

A felmérés szerint a külföldre utazók többség idén is Horvátországba megy. Foglalási adatok alapján a Kvarner-öböl, a Dalmácia-Zadar és az Isztria régiók iránt a legnagyobb az érdeklődés a magyarok körében, de egyre több foglalás érkezik a déli régiókba is. A tipikus júliusi-augusztusi időszakon túl nő az érdeklődés az elő-és utószezonra is, hiszen ilyenkor kedvezőbbek az árak és nincs annyi turista.

A februári adatok szerint eddig a három legkedveltebb hazai úticél Budapest, Eger és Pécs. Ez utóbbi két város osztozik a március 14-i hosszú hétvégére legkeresettebb helyeken is, míg a harmadik helyre Gyula került. Eger a húsvéti foglalásoknál is viszi a prímet, arra az időszakra Hajdúszoboszló és Gyula követi a legtöbbet foglalt úticélok rangsorában. Ahogy azt már említettük, a nyári foglalások között egyelőre Siófok, Szeged és Hajdúszoboszló áll a képzeletbeli dobogó első három helyén, míg a tervezett horvátországi nyári célpontok között Vir, Crikvenica és Bibinje a három legkeresettebb.