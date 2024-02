Hogy milyen ételeket dobhatunk fel baconnel, magyarul szalonnával? Erre mutat néhány praktikus ötletet a well.hu. Kezdjük az első fogással, a levessel! Ki tudna ellenállni a hideg időben egy tartalmas és melengető krémlevesnek, aminek a selymességét jól ellenpontozza a tetejére szórt, ropogósra sült bacon. Nincs olyan krémleves, aminek ne illene a színvilágához, és már egy kevés is hihetetlen plusz ízt ad hozzá, amivel jóval gazdagabb lesz az étel. Remekül passzol a krumpliból, sárgaborsóból, tökből, lencséből készült levesekhez.

Feldobja az unalmas zöldségköreteket

A szalonna a köretekbe is beilleszthető! Pláne, hogy manapság már sokan túlléptek a hagyományos, kissé talán már unalmasnak számító sült krumplit, krumplipürét és rizst. Ráadásul, az egészséges táplálkozás jegyében naponta öt adag zöldséget és gyümölcsöt kellene fogyasztanunk. Érdemes tehát különféle sült vagy párolt zöldségeket feladni a húsételek mellé, melyeken lendít a bacon. A párolt kelbimbó ízét kiteljesíti és elegánssá teszi, a fóliában sült krumplit pedig némi tejföl és sajt társaságában önálló fogássá lépteti elő, ami téli vacsoraként vagy könnyű ebédként is megállja a helyét.

A bacon az egyszerű alapanyagokkal is csodát tesz. A gnoccit elég kicsit párolni és lepirítani hagymás szalonnazsíron, aztán a pirított baconnel összeforgatni, ami minden tejföllel meglocsolt tészta- vagy egytálételnek jól áll. Már egy kevés is sokat dob a rakott ételek töltelékén, és a rakott krumpli vagy rakott kel tetején szinte kötelező elem, már csak azért is, hogy az alá rétegzett finomságok ne száradjanak ki.

Fotó: Illusztráció/pexels.com

Húsok, zöldségek, gyümölcsök baconbe terkerve

Ha gyors vendégváró falatokra van szükség, a háziasszonyok megmentője is lehet! A legkedveltebb aszaltgyümölcsöket baconbe tekerve elegáns és izgalmas ízpárosításokat kapunk, ráadásul a negyedóra alatt elkészült falatkákkal több embert is vendégül láthatunk. A nagy klasszikus a baconbe tekert aszalt szilva, de érdemes kipróbálni a kéksajttal megbolondított friss fügét is baconköntösben. A titok az édes és a sós harmóniájában rejlik. Akinek viszont az édes gyümölcs és a sós, ropogós bacon kombinációja még túl merésznek tűnik, a betekert csirkemájban nem fog csalódni.

Nem csak finomabb, de gusztább is lesz a bacontől az étel Különösen a göngyölt húsokra igaz, hogy nem csak szaftosabbá és ízesebbé teszi a húst és a tölteléket, hanem össze is fogja azokat dekoratív külsőt adva a tekercsnek. Nem kell nagy kézügyesség ahhoz sem, hogy az őzgerinc- vagy muffinsütőt kibéleljük vele, a végeredmény pedig garantáltan szemkápráztató lesz. Arra kell csak ügyelni, hogy sose forrón szeleteljük vagy tálaljuk fel a húst, sütés után mindig pihentessük legalább tíz percig, hogy könnyen kijöjjön a formából és ne essen szét.

A minőségből ne engedjen!

Amiből tilos engedni, az a minőség! Főként, ha meggondoljuk, hogy a baconból gyakran egy kevés is elég, hiszen elképesztően intenzív ízzel gazdagítja az ételeinket, a silány minőségű viszont épp ilyen intenzitással ronthatja el a végeredményt. Ha egy bacon csomagolásán az összetevők között mesterséges térfogatnövelő szerek, színezék vagy cukor szerepel, felejtsék el azt a terméket, hiszen ezekre egy jó szalonnához nincs szükség