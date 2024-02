A keddi eseményt reggel fél kilenckor Kovács Sándorné nyitotta meg.

–Mi vállaljuk, hogy megőrizzük ezt a hagyományt a következő nemzedéknek. Nem csak azért, mert része a kulturális örökségünknek, hanem azért is, mert ez a mienk, mohaiaké. Az idei esztendőben, mivel a 2023. évi Hungaricum pályázaton sikeresen részt vettünk, egy népzenei és néptánc megnyitóval is tudunk kedveskedni a vendégeknek, illetve a népszerűsítés lehetőségét is bővíteni tudjuk azáltal, hogy fotóalbumokat készítünk majd.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

A polgármester megnyitó beszédét követően külön köszöntötte egyrészt Varró Gábort, a Fejér Megyei Értéktár Bizottság elnökét, aki maga is beöltözött, másrészt Molnár Gyulánét.

–Az önkormányzat köszönetét kell tolmácsolnom Molnár Gyulánénak, aki évtizedeken keresztül szívvel lélekkel dolgozott azért, hogy ezt a hagyományt minden évben méltóképpen ünnepelhessük. De persze köszönöm a segítséget minden fiataloknak és minden segítőnek, akik sokat tesznek azért hogy ez a nap sikeres legyen–mondta Kovács Sándorné polgármester.