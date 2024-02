Új lakótelepek születése Székesfehérváron

Fehérváron újításként jött létre a Beruházási Iroda a hatvanas évek elején, amelynek célja a megyei beruházások összehangolása volt. Ez az úttörő intézkedés annyira hasznosnak bizonyult, hogy a Gazdasági Bizottság az ország többi részében is hasonló irodákat létesített. A Fejér Megyei Hírlap 1964. február 22-i interjúban Karsai Iván, az iroda vezetője számolt be az intézmény a különféle beruházásairól,amelyből az is kiderült, hogyan nőttek ki gomba módra Fehérvár mára már jól ismert lakótelepei. A cikk beszámolója szerint, a korábbi években Fehérváron több új lakótelep és lakóház épült, köztük az Ybl Miklós lakótelep és a Széchenyi utca, Lenin út környékén egy új lakótelep, ahol összesen 350 lakás létesült. A József Attila utcai fejlesztések tovább folytatódtak, és a Vas utca környékének rendezési tervét is jóváhagyták, ami akkor a város további modernizálását jelentette, ma pedig már el sem tudnánk képzelni a városképet nélkülük..

Csúcson az idegenforgalom

1974-ben Fejér megye idegenforgalma újabb fejezetet nyitott a vendégszeretet történetében. A Fejér Megyei Hírlap cikkéből pedig kiderül, hogy a megye nem kevesebb, mint 800 szálláshellyel és lenyűgöző látványosságokkal készült fogadni a látogatókat ötven évvel ezelőtt. A bodajki kastélyszálló pompája, a székesfehérvári turistaszálló bővítése, és az agárdi kemping óriási népszerűsége mágnesként vonzotta a turistákat. Az idegenforgalmi hivatal is ráerősített, új prospektusokkal és térképekkel is segítette a vendégek tájékozódását, hogy mindenki megtalálja a maga helyét a gazdag kulturális és természeti örökséggel rendelkező régiónkban. Az év fénypontja pedig nem volt más, mint a martonvásári Beethoven hangversenyek sorozata volt, amely hazai és nemzetközi zenekedvelőket hozzánk vonzotta.