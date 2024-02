A szülők megbeszélték, hogy a családi munkamegosztás a tradíciók szerint történik, mármint hogy az édesanya „nem dolgozik”. Baljer László évekig dolgozott Németországban, előteremtve a szükséges anyagiakat, s nem mellesleg olyan szakmai tapasztalatokra tett szert, amivel itthon, testvére pékségében végre itthon maradhatott. Hálásan gondol vissza német mesterére, aki marasztotta volna, de a család ragaszkodott Magyarországhoz, pedig a három gyermek a sport mellett jól tanul, nyelveket beszél, muzsikál, gyorsan „átváltható” tudást sajátítottak el az életre. Az édesanya, Baljerné Csermely Nóra persze háziasszonyi mivoltát ugyancsak kiterjesztette a gyerekek fuvarozására, a sokféle iskolai és sport-program összehangolására, a hétvégi hazai s külföldi utazások egyensúlyba hozására, s a közös asztal konkrét és jelképes „megterítésére”.

Fotó: A családtól

Beszélgetésünk az ünnepek alatt zajlott, az édesapa is pár órára velünk tudott lenni a karácsonyi kalácsok, kenyérhegyek és illatos, százféle péksütemények készítése közepette. Roxana, Kitti és Márk nem dicsekedtek volna, csöndes, szerény fiatalok, nekik természetes, hogy teszik a dolgukat, mi azonban szívesen adunk hírt erről a családról. A képeken legtöbbször birkózó mezben szerepelnek a lányok, de imádják a divatot, ezen öccsük tréfálkozni szokott. Előkerülnek a tűsarkúk, elegáns ruhák, smink, frizura a feszes időbeosztásba becsempészett bulikra.

Testvérével az év végi Sumo Szövetség által rendezett Díjátadó Ünnepségen

Fotó: A családtól

Az első apropónk az, hogy a 19 esztendős alcsútdobozi Baljer Roxana a Testnevelési Egyetem ösztöndíjasa, birkózásban, kempóban, szumóban az országos élvonalban teljesít. A tavaly év végi szumó világbajnokságon Japánban ötödik helyezést ért el, a 73 kilogrammos kategóriában! Ugyanis az ismert japán férfi szumósokhoz képest ez a szép lány modellként is szerepelhetne bárhol, s az ugyanilyen szép húga is a keleti önvédelmi sportokban a legmagasabb szinten teljesít. A 2022-es Kempó világkupát Szigetszentmiklóson rendezték többségében európai országok részvételével, ott is első lett Roxana. A Szigethalom Dojo Lovász SKE-ben kempózik Roxi, ide jár Kitti húga is, a birkózást és a szumót az Érdi Spartacus SC-ben űzik. Csak a birkózás olimpiai sportág, ezért a szülőknek anyagilag is támogatniuk kell szinte mindenben az ezen sportágakat választó gyermekeiket.

Roxy Tokyóban a Világbajnokságon amerikai ellenfelével

Fotó: A családtól

A 17 éves Kitti a felcsúti Letenyey-középiskolában pincér technikusi képzésre jár, két év múlva érettségizik, addigra szakmai ágazati vizsgát is tesz. Mindegyik sportot műveli, amit Roxi, kedvence a birkózás, de szumóban végignyerte már Európát, felnőttekkel is megmérkőzve. A 3. helynél hátrább sosem végez, s kempóban is legutóbb két aranyérmet nyert Szigetszentmiklóson. Az olimpiai sportág-létért világszerte folyamodó strandbirkózásban országos bajnokságot nyert Kitti Soltvadkerten, ebben még nagy jövő remél. Minden nap edz mindkét lány, s Márk is, és csaknem minden hétvégén versenyekre viszi őket édesanyjuk. Kitti fuvolázik, a Bicskei Prelúdium Zeneiskolában tanul még mindig zenét, jó színvonalon rajzol, s a humán kineziológus pályára készül. Később diplomás sportoló-segítőként kamatoztatná a kisgyermekkortól felszedett komoly tudását.

Kitti ukrán ellenfelével Tokyóban a Világbajnokságon

Fotó: A családtól

A 15 esztendős Márk pilóta szeretne lenni, mert két éve „benézett” egy repülőgép fülkéjébe, s elvarázsolta. A nyíregyházi Wizzair Akadémián integrált képzés folyik, oda készül. A Vajda János Technikumban rendészeti szakra jár, első éves, s ő is zenél, népi hegedűt tanul Bicskén. Tizenhat éves korában kell átesni az első alkalmassági orvosi vizsgálaton a pilótasághoz, arra „gyúr”. Focizott, olykor szumó-versenyeken is elindul, abba is elég jó, de biztos, ami biztos, az MLSZ játékvezető-képzésén sikerrel végzett, mindenképpen a sport közelében marad. Már vezetett meccset, a kora miatt asszisztensként, de mint tudjuk, az idő halad. Mindenki jó tanuló Baljeréknél, aki amibe belefog, a legjobban csinálja, s nem „kell” lázadni. Ezt az édesanya mondja mosolyogva. Együttműködő család. A szeretett nagyszülőkkel is, akik sokat járnak az unokák versenyeire. Beszélgetésünkkor az éjféli misére készültek. A közös ima fényesítette az ünnepet.