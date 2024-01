A Jancsár utcában péntek este különleges ünnepség zajlott: Fülöp Gyula Jánosné, Ági néni 90. születésnapját ünnepelték. Székesfehérvár tősgyökeres lakója Ági néni, aki 1934. január 5-én látta meg a napvilágot, életének kilenc évtizedét mindvégig a városban töltötte.

Ági néni élete mintaértékű: aktív, tele van életörömmel és sosem ismerte a megállást. A József Attila Gimnáziumban érettségizett, majd a Videotonnál töltötte dolgozó éveit, ahol először műszerészként, később programozóként tevékenykedett. Magánéletét tekintve is példakép: két házasságból négy gyermeket nevelt fel, és ma már 11 unoka és 17 dédunoka örülhet neki.

Nem csupán családjában, hanem a sportban is kiemelkedő szerepet töltött be. Fiatalon tornázott és versenyzett, később edzőként adta át tudását. A Köfém tornacsapatában óvodás tornával és versenytornával foglalkozott évtizedeken át, egészen 60 éves koráig. Egy 2014-es infarktus után ismét sportolni kezdett, úszik, tornázik, sőt versenyez is.

Székesfehérvár városa, Farkas László önkormányzati képviselő személyében, különleges elismeréssel köszöntötte Ági nénit: átadta neki a miniszterelnöki gratuláló emléklapot és a város ajándékait. Ági néni hosszú és boldog életének titkát a folyamatos aktivitásban, a vidámságban és a csüggedés elkerülésében látja. A sport mellett szeret olvasni, zenét hallgatni és a művészeteket is kedveli.

Az ünnepségen jelen voltak a családtagok, barátok is. Ági néni személye és életműve példaértékű mindenki számára, aki tudja, hogy az életet minden pillanatban teljes szívvel és lelkesedéssel kell élni.