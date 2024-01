– Az esős időjárás miatt egy héttel tolni kellett a programot, de megérte! – kezdte beszélgetésünket Fridrich-Czinkóczi Kata, majd így folytatta: Nagyon büszke vagyok Fortunára és Tündérre! Több mint 20 ember sürgölődött körülöttünk, fésülték, pucolták őket, a hátukon pedig egyszerű lovaglásnál több is történt! A velünk tartó családtagok élő feladatként szolgáltak, kerülgették őket, csapatmunka volt a fel- és leszállás, sőt az igazán bátrak háttal is utazhattak, illetve csúszdaként használhatták a lovak popóját. Mondanom sem kell, osztatlan sikert arattak a feladatok! – fűzte hozzá.

Hat család töltötte együtt ezt a néhány órát.

Fotó: Ma No Ka - Tanya

Mint megtudtuk, az időpontváltozásnak köszönhetően régi motoros barátaikon kívül "elsőbálozó" családok is velük tartottak, remélik nem nem utoljára. És itt még nem állnak meg Fridrich-Czinkóczi Katáék, ugyanis a tanyán további kisebb programok is várhatóak és egy nagy attrakció is: – A tavalyi nagy sikernek köszönhetően idén is megrendezésre kerül a lovasnapunk, melyre már most gőzerővel készülünk, hogy a tavalyinál is színesebb programokkal és bemutatókkal tudjuk elkápráztatni a vendégeinket! Azt hiszem, érdemes már most beírni a naptárba: 2024. május 18., II. Ma No Ka Lovasnap!