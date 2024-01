„Jónak lenni jó!”, „Adni jobb, mint kapni!” – és még sorolhatnánk. Ilyen, és ehhez hasonló szlogenekkel árasztanak el minket az adventi időszakban. Hirtelen eszünkbe jut adakozni, meglátogatni a rég nem látott szeretteinket, és egy kicsit több időt kezdünk tölteni egymással. Majd, ahogy elszáll a forraltbor illata, és lekerülnek a karácsonyi fények, díszek, ez a jótékony hangulat is alábbhagy. Kicsit fukarabbak, kicsit közönyösebbek leszünk, pedig akik rászorulnak, azoknak nem csak egy hónapig van szükségük segítségre, és a ritkán látogatott nagymamának sem csak az év vége felé hiányzunk. Majd jön egy új év, azzal együtt pedig a fogadalmak. Bár javarészt ezek a saját életünk javítására irányulnak, most még azt is megígérhetjük magunknak, hogy idén nem csak önmagunkért teszünk, hanem másokért is.