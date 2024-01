– A titok a bevált receptben van – avatott be Rumpler Tibor polgármester, az újkori hagyományt teremtő kislángi kolbásztöltő-fesztivál ötletgazdája. Kiemelte, már korán elkezdődik majd a sürgés-forgás, ám még mielőtt a disznó gyanút fogna, összegyűlnek és mindenek előtt áldomást isznak a test-test elleni harc sikerére. Hozzátette, itt a jó hangulat a lényeg: az, hogy a régi és új barátok, ismerősök találkozzanak és a darálás, töltés, sütögetés, vagy éppen a jóízű lakmározás közben kikapcsoljanak – fűzte hozzá a faluvezető, akinek a szavaiból kitűnt az is, hogy lesz itt minden, mi szem-szájnak ingere, sőt még annál is több.

– Anélkül, hogy mindent elárulnék, hiszen még javában folyik a szervezés, annyi már biztos, hogy ismét velünk lesz Domokos László erdélyi származású színész, aki már szinte hazajár ide és már-már sztárséfeket meghazudtolva készíti el a székelyföldi különlegességeket. Hogy mi lesz még? Az egyelőre legyen meglepetés, jövő héten mindenre fény derül! – fogalmazott titokzatosan Rumpler Tibor.

A vezető képünk illusztráció!