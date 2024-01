Öröm volt látni, hogy már jóval a kezdés előtt zsúfolásig megtelt a gyülekezeti ház előtere érdeklődőkkel, a terített asztal pedig finom falatokkal. Példaértékű volt a vendéglátás! Az asszony testvérek finom sós és édes süteményekkel készültek, majd ezekhez egy jó feketét és meleg teát kínáltak. A képviselőfánk pedig mennyei volt! Egy rendkívül kedves, segítőkész és befogadó közösségbe érkeztünk.

Beszélgetve a jelenlévőkkel megtudtuk, hogy egyre több idős keresi a szabadidejük keresztény közösségben való eltöltését, egymással, és a lelkészekkel való kötetlenebb találkozások lehetőségeit. Így rendszeresen, negyedévente találkoznak egymással. Kiderült az is, hogy leginkább lelki támogatásra, közösségre vágynak, vagy akár egy-egy meleg szóra, testvéri szeretetre. Ezt teljesítette be a pénteki délelőtti találkozó is a Budai úti Református Gyülekezet nagytermében, aminek szem és fül tanúi lehettünk. A szemek ragyogtak, a lelkek feltöltődtek az áhítat során.