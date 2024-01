Itt egy toll, ott egy szőrpamacs, amott egy köpet vagy ürülék – bárhol lehetnek nyomok, amelyek segítségével a legrejtőzködőbb állatok is felfedezhetők egy-egy területen. Hasonló felfedező túrára invitálja most a könnyed túrára vágyókat a Dinnyési-fertő természetvédelmi területén Fenyvesi László, aki január 27-én 9 órakor indítja a sétát. A látogatók a Rákóczi és a Rózsa utca sarkán találkoznak, innen indul a felfedező túra. Melynek során a fertőn élő rackák és szürkemarhák is megismerhetők, köztük a legifjabb, újszülött állatok is. A programra a [email protected]-n lehet jelentkezni.