2021-ben a FEOL-nak nyilatkozva elmondta, hogy a túlsúly mellett sajnos olyan egészségügyi problémák is megjelentek, mint a menstruáció kimaradás, vagy a fáradékonyság. Az orvosi vizsgálatok pedig kimutatták, hogy pajzsmirigy-alulműködése van, valamint policisztás petefészek-szindróma okozza a kellemetlenségeket. Ekkor úgy döntött, hogy rálép a kihívásokkal teli útra, nem csak alakja, hanem leginkább az egészsége miatt. A kezdetek után egy évvel, az egészséges életvitel hatására a pajzsmirigyproblémák megszűntek, elhagyhatta a gyógyszert, sőt a ciszták is felszívódtak. Innentől kezdve pedig annyira a szerves része lett a sport, hogy fitneszedzővé vált.

2024 első napjaiban pedig egy még kiegyensúlyozottabb, igazi energiabomba állt előttem. Mosolya pedig mindent elárult. Ma már szerte az országban, köztük Fejérben is tart órákat a húszaséveiben járó hölgy, aki úgy véli, hogy sokan elkövetik a hibát, hogy fogyasztószereket kezdenek szedni, amelyekkel az elején bár nagyobb hatást érhetnek el, de az később visszaüthet. Az ezekre költött pénzt – véleménye szerint – sokkal hasznosabb dolgokra lehetne fordítani, amik segítik a súlyfeleslegtől való megszabadulást. Ám mindehhez szakember szükséges, olyan edzők, akik pontosan képbe vannak a test anatómiájával.

Nánási Tünde immáron fitnesz edzőként segíti vendégeit a céljai elérésében. Ha valaki, akkor ő tudja, hogy nincs lehetetlen!

Fotó: Urbán Martin

A 2023-as esztendőt értékelve elmondta, hogy nem is zárhatott volna jobb évet, szinte valamennyi tervét sikerült teljesítenie:

– Év elején vettem egy naptárat, aminek az első oldalán fel kellett sorolni a bakancslistát, amiket megteszek idén. Négy dolgot soroltam fel, amiből hármat sikeresen teljesítettem: edző képzés, vállalkozás indítása, valamint az irodai munka elengedése, a negyedik pedig 2024-re marad. Be kell valljam, teli félelemmel és kétellyel, hogy vajon elég jó leszek e, de annál nagyobb lelkesedéssel vágtam bele május végén az edzősködésbe. Szerencsésnek érzem magam, mert azzal foglalkozom, amit szeretek. Edzéseket tartok, emberekkel foglalkozom. Örömöt adok és kapok tőlük! Hálás vagyok mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ilyen szuper 2023-as évet tudhassak magam mögött. A barátomnak, családomnak, barátaimnak, és a kedves vendégeimnek, akik bizalmukkal megtiszteltek, és akik nélkül nem lehetnék most ennyire a helyemen. Természetesen folyamatosan dolgozom azon, hogy még több értéket tudjak adni edzőként és emberként is. Rengeteg tervem van és bízom benne, hogy minél több embernek segíthetek majd!

Beszélgetésünk végén elárulta azt is, hogy fiatalként igyekszik haladni a korral, így nem csak személyi edzéseket tart szerte az országban, hanem azok a vendégei, akik nem tudnak személyesen eljönni, online edzéseken vesznek részt, videós és ebook-os formátumban kapnak tőle segítséget az életmódváltáshoz.