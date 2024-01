A művelődési házon belül több helyszínen zajlanak majd az események. Lesznek bemutatóval egybekötött előadások, érkeznek különböző kiállítók, kérdezhetik is az egyes területek szakembereit, egyes kezeléseket pedig ki is lehet próbálni. Mindez Jersey Dia, helyi művelődésszervező ötlete nyomán, akiről talán kevesen tudják, hogy ergoterapeuta is - mozgásszervi rehabilitációval foglalkozó szakember – , ezért a kultúra mellett az egészség, a megelőzés a másik „szíve csücske”. – Vallom, hogy az egészség kulcsa a testi-lelki egyensúly. A mindennapi munkám során művelődésszervezőként főként az elsőre koncentrálok, de most egy kicsit a másik oldalt helyezem előtérbe. És azért éppen így, január közepén, mert arra gondoltam, ilyenkor sehol semmi nem történik, ahogy mondani szoktuk: még a fű se nő. Hát zöldüljön most ki a boglári kultúrház! – mondta az ötletgazda, az esemény szervezője.

Felsorolni is nehéz, mennyi mindennel várják az érdeklődőket szombaton! A program 9 órakor kezdődik és 17 órakor zárul. A nap folyamán lesz többek között állatasszisztált, valamint mozgásstabilizáló tréning és gerinctorna, ki lehet próbálni különféle masszázs formákat, stresszoldó technikákat vagy éppen az access bars kezelést. Hallhatnak a lézer gyógyításban betöltött szerepéről és a digitális fogászatról, kóstolhatnak gyógyteákat, de a délelőtt folyamán szoptatás és gyermekágyas segítővel is beszélgethetnek. Ebédre Jersey Dia a helyszínen eredeti olasz minestrone levest főz, mert – mint mondta – ez talán a legegészségesebb leves, hiszen több mint harmincféle zöldségből készül. És ami a legfontosabb: minden ingyenes!

A teljes programot megtalálják a Vértesboglár Kultúrház közösségi oldalán.