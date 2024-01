„Jó lenne, ha Tordas is madárbarát település lenne, ahol minél többféle madár szeret élni. Hogy miért fontos ez? A madarak jelenléte azt is jelzi, hogy mennyire egészséges a környezetünk. Leegyszerűsítve a dolgot, ahol a madaraknak jó, ott nekünk embereknek is jó” – olvasható a helyi Hangya Művelődési Ház bejegyzésében. Arról, hogy ezt komolyan is gondolják és nem csak egy általános felhívásról van szó, Juhász Károly, a művelődési ház igazgatója beszélt a feol.hu-nak: „Két programmal is készülünk ennek a gondolatnak a népszerűsítésére. Az egyik, ami már konkrétum, hogy május 11-én a Madarak és fák napjához kapcsolódóan szervezünk egy sétát a tanösvényen, ahová több madáretetőt is kihelyezünk majd a Madártani Egyesülettel karöltve. Ugyancsak tervezünk egy fotókiállítást, ahová a helyben élőktől várjuk a madaras képeket. A Szabadegyetem programsorozat egyik előadásán is szeretnénk valamilyen formában foglalkozni a kérdéssel, de ez egyelőre még csak elképzelés szintjén van meg, konkrétumot nem tudok mondani – árulta el az igazgató, aki hozzátette, az, hogy aztán Tordas valóban madárbarát településsé válik, már a helyi lakókon áll, a művelődési ház a kedvet szeretné megteremteni hozzá.

Ami a Szabadegyetemet illeti, az idei év első előadását február 16-án pénteken 18 órakor tartják a Hangyában, amelyen a pénzügyekről lesz szó, praktikus tanácsokkal fűszerezve.