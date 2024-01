Véletlen volna, hogy a kínai, mongol, kazah sztyeppék égi sztárja, a kerecsensólyom Európában Ukrajna mellett főképp Magyarországon érzi jól magát? A kérdés nem is biztos, hogy csak költői, de az tény, hogy a magyarok eredetmondáinak turulmadara nem véletlenül kapta meg a hazai természetvédelem figyelmét: persze ennek oka elsősorban nem a közös múlt, hanem inkább a közös mai haza. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szerint ugyanis az Európai Unión belül Magyarországon él a legnagyobb számban.

Forrás: https://mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-falche

A kerecsensólyom gyors röptű, hegyes szárnyú, hosszú faroktollazattal rendelkező, viszonylag nagytestű ragadozó madár, amely a nagy, sík sztyeppéket, pusztákat kedveli. Kovács Norbert, a Pákozdi Pagony vezetője, a madarak szakértője a feol.hu-nak elmondta: stabil – sőt, néhol növekvő - országos állománya van Magyarországon a kerecsensólyomnak és ez elmondható Fejér vármegyéről is. Nálunk 12-13 költőhelyét tartják számon a madárbarátok, ami egyébként egyre könnyebb. Mégpedig azért – árulta el a szakember -, mert míg régebben sziklák tövében, nagytermetű, magas fákon fészkelt, addig ma már szinte kizárólag a nagyfeszültségű tartóoszlopokon, az azokon elhelyezett költőládákban lel otthonra.

Fotó: Kovács Norbert

- A kerecsensólyom a kistestű rágcsálókat kedveli, de, mivel ezekből egyre kevesebb van, így a madártáplálék helyeződik előtérbe: galambok, sirályok eshetnek áldozatául. Továbbá szeret rabolni más fajoktól is: bátran elveszi a zsákmányt a kékes rétihéjjától és az egerészölyvtől is – mesél róla a szakember. A kerecsensólyom általában február környékén foglalja el a fészkeket, így pár héten belül várható, hogy jegyzett fészkelőhelyein megjelenik. Az MME a kerecsensólyom elterjedését és állományváltozását országos térképen tartja számon és teszi közzé oldalán. E szerint Fejérben biztosan ismert fészkelőhelye van Enying és Dunaújváros környékén, Pusztaszabolcs alatt és Csákvárnál is. De megfigyeltek egyedeket és feltételezik fészkelését Székesfehérvár, a Velencei-tó és Aba környékén is.