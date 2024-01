– A faluház már egy hete megnyílt, nekem pedig most lesz időm megtervezni, hogy pontosan mire van igény, illetve kapacitás. A pontos menetrendre még várni kell, de célok természetesen vannak – kezdte beszélgetésünket a 19. évadát megkezdő szakember. Karácsony András hozzátette, februárban szeretne egy kolbászkészítő versenyt, és mivel korán lesz húsvét, előtte szeretne egy vásárt is tartani, ahogy tette a 2023-as évben az adventi időszakban. Mint mondta, a Déryné program keretében várható egy színpadi darab is a kálozi moziban, amely egy vidám történet fog felelveníteni. Kiemelte, hogy a kocsmakvízzel kapcsolatban, pedig egyeztetéseket fog tartani, mivel az egyik legnépszerűbb, hanem a legnépszerűbb közösségformáló esemény volt, így nem kérdés, hogy igény az van rá.

A jóga iránti érdeklődés is nagy, az idei első alkalommal is telt ház volt.

Fotó: Karácsony András

Közben a foglalkozások is elindultak: hétfőnként az Őszikék Nyugdíjas Klub, senior jóga, Dóri torna és kangoo várja az érdeklődőket, kedden pedig papírfonás és Gránátalma hímző szakkör tart kézműves foglalkozásokat, szerdán Margó érkezik a jógával, míg kéthetente csütörtökönként baba-mama klub szerepel a programfüzetben. Az órarendet tekintve a csütörtöki senior tánc és a pénteki géppelvarró szakkör is érdekesnek ígérkezik.

Amikor arra kérdeztük, hogy mi a legnagyobb cél az idei évre vonatkozóan, a következő választ kaptuk: – Az érintettekkel ugyan még nem dolgoztuk ki a részleteket, de szeretnék egy nagyszabású kézműves találkozót, valamint külön egy nyugdíjas találkozót is szervezni. De természetesen várom az ötleteket, javaslatokat a lakosságtól és persze az ezekhez kapcsolódó segítségeket, felajánlásokat is.