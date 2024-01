– Amikor megismertem a feleségem, Margót, ő már évtizedek óta jógázott, és legfőképp amiatt, mert ez volt számára a legmegfelelőbb mozgásforma, amihez kedve is volt. Hosszú idő kimaradt neki, amikor megkérdeztem, hogy nem volna e kedve jógát tartani a Faluház nagytermében. Igent mondott, és abban egyeztünk meg, hogy nem kimondott jóga órát tart, hanem közös, vezetett jógagyakorlást – emlékezett vissza a 2019-es kezdetekre az intézmény vezetője, majd így folytatta: – Ekkor egy 6-8 fős maggal kezdődött az óra, majd rövid időn belül 10 fősre duzzadt. Bár a Covid alatt volt ugyan leállás, de az érintettek összetartottak – a korosztály nagyon vegyes, a 18 évestől a 70 évesig minden korcsoport képviselteti magát – és alig várták, hogy személyesen találkozhassanak – fűzte hozzá.

A jóga iránti érdeklődés felülmúlta a várakozásokat, generációkat köt össze.

Fotó: Karácsony András

Mint megtudtuk a 2023-as esztendő egy áttörést hozott, mivel a csapat vezetője, Margó elvégzett több jógaoktatói képzést, köztük az idősek helyes átmozgásához tatozó tudást is megszerezte, így 2023. őszén elindította a Senior Jóga csoportot, ahol 65 év felettieknek biztosít egy órás átmozgató edzést: – A téli szünetet követően amikor kiírta az első jógaalkalom meghívóját, nem gondolta volna a feleségem, hogy ennyire hiányzik már a csapatnak az edzés. Legnagyobb meglepetésünkre tizenketten jöttek el, tele volt a nagyterem, amiatt át is kellett rendezni a helyszínt, hogy még többen elférjenek. Hihetetlenül büszkék vagyunk rá, hogy a jóga ennyire megvetette a lábát a községünkben. Minden jóga óra meditációval, és ezt követően teázással zárul, de fontosabb alkalmakkor még egészséges ételekből összeállított kis vacsora is szokott lenni. De volt már például napindító kültéri alkalom is, és még számtalan terv van a tarsolyunkban, hogy a hosszú évek alatt kialakult közösség erős és motivált legyen a fennmaradás érdekében – zárta gondolatait.