A karácsonyt megelőző napokban jótékonysági zumba órára gyűltek össze a mozgás szerelmesei Zámbó Katica megsegítésére. A hívó szóra mintegy hatvanöten vettek részt a karitatív eseményen, aminek meg is lett az eredménye: a kihelyezett adománydobozokkal együtt, összesen 345 ezer forinttal segíthetik az előszállási édesanya gyógyulását.

– Összehozta az embereket a segíteni vágyás. A zene és a tánc szívet, lelket, testet gyógyít és felszabadít, így volt ez ezen az estén is. Rendkívül jó és szeretetteljes hangulatban telt az óra – nyilatkozta a FEOL-nak Tinódyné Liszi Helga oktató, aki elmesélte, sajnos Katica a kezelések miatt nem tudott ellátogatni a helyszínre, az új sárbogárdi csarnokba, de az óra alatt többször is jelentkeztek nála videóhívással, így kicsit olyan volt, mintha Ő is ott lett volna velük.

Végül megjegyezte, nagyon köszöni a város polgármesterének, Sükösd Tamásnak, hogy támogatta kezdeményezésüket és az új, gyönyörű multicsarnokot a rendelkezésükre bocsátotta.