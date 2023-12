Ilyenkor az egész világ pezsgésben van, a karácsonyt megelőző időszakhoz hasonlóan ismét jön a sürgés-forgás és könnyen lehet, hogy valamiről megfeledkezünk és lemarad a házibuliról. Ezért csokorba szedtük a legfontosabbakat.

1. Vásárolj többféle pezsgőt, legyen otthon édes és száraz is, no meg pezsgős pohár!

2. Pezsgő, virsli, kenyér, alkoholmentes italok - időben szerezd be őket!

3. Dekorációselemek beszerzése: lufi, papírtrombita, szerpentinek és az elmaradhatatlan diszkógömb.

5. A finomságokról se feledkezz meg: rágcsák, popcorn, chips.

6. Döntsd el, hogyan készíted majd el a lencsét szilveszterre és éjfélkor a virsli is kéznél legyen!

7. Állítsd össze a lejátszási listát, mert nincs szilveszter zene nélkül!

Fontos: Ha kutyád vagy macskád van gondoskodj arról, hogy az ajtók, ablakok be legyenek zárva, nehogy a négylábú kedvenc kiszökjön a tűzijátékok miatt.