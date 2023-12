– A sport által mindenkinek jobb élete lesz, ezért elsődleges feladata az új sportcsarnoknak, hogy megszólítsa az embereket a sport nyelvén – hangsúlyozta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár az új csarnok december 6-i átadóján. A felavatás pedig nem is sikerülhetett volna jobban, hiszen ahogy korábban beszámoltunk róla, a hazai közönség nagy kedvencét, Szalai Adriennt éltették legjobban a fináléban, amit a sárbogárdi strongwoman igyekezett is meghálálni. A nehézkes felkészülése ellenére sem adta fel egy pillanatra sem, pedig versenysúlyához képest öt kilogramm mínusszal indult.

Szalai Adrienn koncentrált volt és igyekezett mindent kihozni magából a nehézkes felkészülés ellenére is.

Fotó: Prémium Média & Sport Management

– Lassan egy hónapja betegeskedem, így edzeni sem nagyon tudtam a döntőre, de ennek ellenére mindent beleadtam. Nem vagyok elégedett az eredményemmel, a fináléban sajnos ötödikként zártam, így az összesítettben második lettem Balogh Dóra mögött a 70 kilogramm alattiak (U70) kategóriájában. Ennek ellenére hihetetlenül jó érzés volt, hogy Dórival hiába vagyunk ellenfelek, minden számnál drukkoltunk egymásnak és amikor a rönköt kinyomtam, egymás nyakába ugrottunk – emelte ki elszántsággal a szemében Adrienn, majd egy kicsit visszatekintve az idei évére első teljes versenyszezonját is értékelte.

– Maximalista vagyok, így nem is lehetek teljesen elégedett, de se baj, jövőre újra nekileselkedünk. A Jászberényi versenyemre vagyok a legbüszkébb, mondhatni az volt a szezonom csúcspontja, hiszen második lettem összesítésben. A legmélyebb pontom pedig sajnos a sárbogárdi volt. A betegség alaposan rányomta a bélyegét, az utolsó szám előtt (kacsatartás 70 kg-os súllyal) például majdnem elsírtam magam, hiszen éreztem gyengébb vagyok... De köszönöm a csajoknak ahogy támogattak, a családomnak és a barátaimnak is. Úgy érzem, van még hová fejlődnöm, de Sebestyén Jánosnál jobb edzőm nem lehetne, így minden adott jövőre: határ a csillagos ég! – emelte ki az amazon, aki jövőre már a kamionhúzó bajnokságban is elindul. Most pedig következhet a jól megérdemelt pihenés, ünnep a családdal, hogy január 1-jét már a konditeremben kezdhesse meg.