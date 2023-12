Ahogy mondani szokás, bajban ismerszik meg a jó barát. Ezt alátámasztva az elmúlt hetekben sorra szerveződtek rendezvények az előszállás édesanya gyógyulásának a megsegítésére. Mint ismert, Zámbó Katica 32 éves volt, amikor először diagnosztizáltak nála melldaganatot, amit kemoterápia és sugárkezelés követett. És bár néhány évvel ezelőtt két vállra fektette a halálos kórt, ismét kiújult. Ám mindenki Katicája optimistán, nem befelé fordulva harcol. Ahogy korábban lapunknak kiemelte: „A pozitív gondolatok segítik a gyógyulást és nem lehet eléggé hálás barátainak, ismerőseinek, hogy összefogtak a gyógyulásáért.” Most pedig egy újabb eseményen támogathatják a Dél-Fejérben élők az édesanya gyógykezelését. Tinódyné Liszi Helga zumba oktató miután meghallotta a lesújtó hírt, cselekedett és erre ösztönzi most a sportkedvelőket is.

Hogy jött az indíttatás, hogy ezt a rendezvényt megszervezi?

– Egy kedves vendégem Kozmáné Tűzkő Mónika keresett meg, hogy egy gyermekkori barátnője beteg lett és hogy tudnák-e segíteni? Természetsen egyből igent mondtam és egyből beindultak az agytekervényeim a csapatommal együtt, hogy minél szélesebbé tegyük ezt az összefogást. Nagyon megérintett Katica története és nem volt kérdés számomra, hogy az idei Jótékonysági zumba órán befolyt bevételt neki ajánlom fel! Az én szuper csapatom, mint mindig most is velem vannak és segítenek, hogy minden a legjobban alakuljon. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen támogató, szeretetteljes közösségünk van, akik megmutatják, mi is az a felebaráti szeretet.

A 13. Sárbogárdi Tánckavalkádon is felszántották a színpadot, még a közönséget is bevonták!

Fotó: Kovács Zoltán

Ha jól tudjuk, nem is akármilyen helyszínre esett a választás!

– Igen! Eredetileg az „otthonunkban”, a művelődési házban szerettem volna tartani az eseményt, de hamar világossá vált számomra, hogy nagyobb helyre lesz szükség! Fantasztikus érzés, hogy az új csodaszép csarnokban zumbázhatunk Katicáért! Nagyon köszönöm Sárbogárd polgármesterének, Sükösd Tamás úrnak, hogy mindezt lehetővé tette, azonnal az ügyünk mellé állt és támogat minket!

Mi várható, mivel készülnek ezen a rendhagyó alkalmon december 15-én?

– A rendezvény 18.00-20.00-ig tart, ahol egy rövid megnyitó után természetesen a zumbáé lesz a főszerep. Egy nagyon kedves dunaújvárosi kolléganőm Délczeg Zsófi is érkezik a csapatával, továbbá egy fantasztikus masszőr Iller Zsuzsanna is felajánlotta, hogy szeretne segíteni, így aki bármilyen problémával küzd gyógyító kezei alatt regenerálódhat. Az itt befolyt összeg ugyancsak Katica gyógyulását szolgálja majd! Emellett adománydobozokat helyeztünk ki Sárbogárdon a Center Fitnessben és a Szépség kuckóban, így aki nem tud részt venni az eseményen, de szívesen segítene, ebben a formában is megteheti. És ahogy mondani szoktam: a zumba összehozza az embereket és mosolyt csal az arcukra és minden bizonnyal nem lesz ez másként december 15-én sem! Táncoljuk jobbá a világot és segítsünk egy kedves Édesanyán!