Az Előszállási Ifjúsági Egyesület által szervezett eseményre, volt aki futócipőben, de akadtak olyanok is, akik lovaskocsival, vagy biciklivel érkeztek az Arany János utcai kőkereszthez, hogy együtt hódoljanak a sport örömének. Advent első vasárnapjáról lévén szó, természetesen a gyertyagyújtás sem maradhatott el, amelyet Bognár Márk, az Előszállási Sport Egyesület elnöke gyújtott meg a szépen feldíszített adventi koszorún.

Fotó: Egyesület

Mindezek után gyerekek és felnőttek egyaránt Mikulás sapkát vettek a fejükre, hogy az Arany János utcai kőkereszttől indulva Nagykarácsony felé vegyék az irányt. Útjukat az előszállási és a daruszentmiklósi polgárőrök biztosították. A nagy szakállú mesebeli otthonához érve Erzsi néni forró teával és finom süteménnyel kínálta a lelkes résztvevőket, akik feltöltve az energiakészletüket, Mikulás dalokat énekeltek, hogy előcsalogassák otthonából a jóságos Mikulást, akit nagy tapssal és éljenzéssel fogadtak. Természetesen a produkciókért a jutalom sem maradhatott el, a fehér szakállú apró ajándékokkal és szaloncukorral lepte meg a résztvevő gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy Mergl István és csapata valóban lenyűgöző munkát végzett a Mikulás itthoni bázisán, nem csak gyönyörű lett, de tele van ötletesebbnél ötletesebb megoldásokkal is.

Fotó: Egyesület

Az Előszállási Ifjúsági Egyesület elnöke, Kanik Péter magától értetődően elégedett volt az eseménnyel és boldog volt amiatt is, hogy mosolyt tudtak csalni az indulók arcára. Az elnök hozzátette azt is, hogy pénteken elkezdődött az adventi ablakok rendezvénysorozatuk is, amely méltó kezdés volt az adventi hangolódásra: – Nagyon jó hangulatú rendezvényt zártunk mindkét nap, ahol bizonyára mindenki jól érezte magát, és hangolódni tudott az előttünk álló karácsonyra, adventre. Hálásan köszönjük mindenkinek a részvételt – mondta Kanik Péter egyesületi elnök.