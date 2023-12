Adni jó 1 órája

Kis kedvencek karácsonya

Sokan már a négylábú családtagoknak is készülnek karácsonyi ajándékkal. Van aki a boltban szerzi be a sokadik sípolós játékot, teniszlabdát, plüssfigurát, de aki egy kis kreativitással vág neki a karácsonynak, saját maga készíti az ajándékot. Íme néhány tipp, hogyan is kedveskedhetünk kedvencünknek, magunk készített játékkal, finomsággal.

Fotó: Sinkó Viktória / Feol.hu

Húzós kutyajáték hurokkal Ide-oda húzogatós játék. 3 darab hosszabb, 120-130 cm hosszú, 3-4 cm széles textil csíkra van szükség. Egymás mellé rendezzük, majd félbe hajtjuk őket. Az így kapott hossz harmadát lemérjük a felezési ponttól és bejelöljük a szálakon. Az egyik felén összegumizzuk a jelölésnél és hármas fonással haladunk a másik jelölésig. Ekkor kivesszük a gumit, a fonott részt egy szék lábára akasztjuk. Az így kapott 6 szálat 3 részre osztjuk és fonunk tovább, csomóval fejezzük be. Forrás: zoldneklennijo.hu Forrás: zoldneklennijo.hu Rágókötél kutyának négyes fonással Kb. 55-60 cm hosszú, 3-4 cm széles csíkokat vágunk pólókból. Érdemes 3-nál több csíkot vágni, hogy vastagabb legyen, a lényeg, hogy néggyel osztható legyen a számuk. Összefogjuk az egyik szélüknél a csíkokat és egy csomót kötünk a végére igazítva. 4 egyenlő részre osztjuk a szálakat és összefonjuk őket, míg kb. 15 cm marad a hosszukból. Ekkor újabb csomóval befejezzük, kész is. A pólóanyagnak és a 4-es fonásnak köszönhetően jól nyúlik, a kutyusnak húzgálni, erőt fitogtatni tökéletes. Forrás: zoldneklennijo.hu Forrás: zoldneklennijo.hu Cicaház ablakokkal kartonból Néhány mozdulattal egy hagyományos kartondobozból egy ablakkal ellátott kartonházat készíthetünk cicánk számára. Ehhez csak egy dobozra, egy ollóra vagy sniccerre és egy tollas játékpálcára van szükségünk. Egyszerűen vágjunk néhány lyukat a dobozba ollóval vagy sniccerrel. A forma és a méret a kézügyességünktől és a fantáziánktól függ. A lyukaknak azonban legalább olyan nagyoknak kell lenniük, hogy egy cicamancs átférjen rajtuk. Az így kialakított „ablakon“ keresztül a macska megfigyelheti a környezetét, vagy mancsaival a „zsákmány“ után nyúlkálhat. Amikor a cica a dobozban ül, lassan húzzuk el a lyukak előtt a tollpamacsot. A bársony talpú garantáltan jól fog szórakozni, amikor elkapja a tollat, és behúzza a dobozba. Fontos: Mielőtt egy kartondobozt átadunk a cicusunknak, ellenőrizzük, hogy nincsenek-e benne fémrögzítők. A biztonság érdekében távolítsauk el ezeket, hogy a cica ne sérüljön meg. Forrás: zooplus.hu És egy kis házi nassolnivaló, ha kedvencünk pocakját szeretnénk kényeztetni: Vegán sárgarépagolyók kutyusoknak Ez a finomság még akkor is jó választás, ha kiskutyánk ételintoleranciában szenved. A hosszabb eltarthatóság érdekében, a sütés tán érdemes egy éjszakán át aszalógépben szárítani. Hozzávalók: 2 répa, 2 banán, 400 g liszt (vagy gluténmentes alternatíva, pl. hajdinaliszt), 200 g zabpehely vagy polenta, 100 ml olaj (pl. napraforgóolaj), szükség szerint egy kevés víz. Szeleteljül fel a sárgarépát, nyomjuk szét a banánt és készítsünk belőlük pürét. Adjuk hozzá a többi hozzávalót, és gyúrjunk belőle tésztát, formázzunk kézzel apró (kb. 1–2 cm átmérőjű) golyókat, majd süssük kb. 25 percig 150 fokon légkeveréses fokozaton. Hagyjuk alaposan kihűlni és tároljuk légáteresztő tárolódobozban. Forrás: dm.hu Tonhalas finomság cicáknak Nincs szükség bonyolult összetevőkre, elég egy kis tonhalkonzerv, egy tojás, egy kis liszt, egy kis víz és egy minimális petrezselyem. Az összes hozzávalót összekeverjük és addig gyúrjuk, míg egynemű masszává össze nem áll az egész. Ezt egy lisztezett felületen egy centi vastagságúra nyújtjuk, majd közel egy-két centis darabokat szaggatunk belőle. A kiszaggatott darabokat sütőpapírra tesszük, majd 15-30 percig sütjük, sütőteljesítménytől függően. Forrás: kedvence.hu Forrás: pexels.com Bármivel is kedveskedünk kedvencünknek az ünnepekre, ne felejtsük el, hogy a legfontosabb, amit nekik adhatunk az együtt töltött, minőségi idő, legyen szó akár kutyáról, akár cicáról. A közös sétával, játékkal, nem csak nekik, de saját magunknak is szebbé tehetjük az ünnepet. Fotó: Sinkó Viktória / Feol.hu

