Fenyőfadíszítés, csomagolás, a konyhában való sertepertélés közben felszínre juthatnak olyan apróságok, amik igen csak megakaszthatják a folyamatokat.

1. Izzóellenőrzés: szentestéhez közeledve, valóságos rémálom nyitva tartó üzletet találni. 24-én, 12 óráig például csak egyes üzletláncok boltjai lesznek nyitva.

2. Érdemes átfutni az ajándékokon is, mert annál cikibb nincs, ha valakinek az ajándéka kimaradt a nagy rohanásban.

3. Írd össze az ünnepi menüt és szerezz be hozzá minden hozzávalót!

4. Gyűjtsd össze a karácsonyi zenéket és hangolódjatok együtt a családdal az estére!

5. Mindenkire gondolj az ünnepi italoknál. Az alkoholmentes italok a gyerekek mellett jól jön még a kocsival érkező távoli rokonoknál is.

5+1: Ne felejtsd el, nem csak karácsony lesz a napokban, hanem Ádám, Éva, István és János is.