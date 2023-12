Egy csapat zsizsegő gyermek vár rám a Tóvárosi Általános Iskola számítógépes termében, ahol a tanév eleje óta a robotika, elektronika szakkört tartja nekik Illés Orsolya. S mindjárt kezdésként nagy fába vágták a fejszéjüket: a tanárnő ötlete alapján egy robotot, méghozzá a Star Warsból ismert Artuditut rakják össze a következő hónapokban. A munka várhatóan tavasszal fejeződik be, ekkorra egy programozott robotnak kell elkészülnie.

Az első lépések is látványosak: nemrég megépítették Artuditu fejét – mutatják büszkén a 4-6. osztályos diákok, akik az Orsolya által beszerzett, R2D2 robot összerakását bemutató újságok alapján dolgoznak. Ezeket a tanárnő régóta gyűjti, és örül annak, hogy most egy lelkes csapat segítségével kézzelfoghatóbbá tudja tenni a robotika és elektronika világát a gyerekeknek. A tanulók egyébként a digitális kultúra tantárgy keretében egyre hangsúlyosabban, alsó tagozattól tanulják a programozást.

A tanárnő ötlete pozitív fogadtatásra lelt. Mint mondja, egyáltalán nem kell noszogatni az ifjakat, akik szépen, türelmesen dolgoznak és még rendet is hagynak maguk után. Ők maguk teljesen pozitívan vélekednek a szakkörről, nagyon értelmes és lelkes válaszokat kaptam. Némelyik ráadásul olykor már-már a tudományosság határát súrolta… Néhány közülük: „Azért jó, mert fejleszti a tudást és legalább a programozásról is megtudunk valamit.” „Most éppen egy játékfejlesztő programozási nyelvet tanulok magamtól. A szakkör arra lehetőség, hogy jobban megismerjem a robotokat, amikre az emberiség csak úgy néz, hogy megcsinálják a dolgokat, közben meg sok minden zajlik bennük, amiről nem tudunk. Egy robot összerakása olyasmi, mint egy számítógép belülről, mert kódsorok futnak benne. Nagyon nyitott vagyok.” „Azért járok robotika szakkörre, mert nagyon érdekel.” „Otthon is szívesen csinálnék robotot, de ott nincs rá lehetőségem.”

A Star Wars sorozatot természetesen mindenki ismeri, és Artuditu is tetszik nekik. Már a fej, a kupola szerelése is nagy öröm volt számukra. Orsolya érzékeli, hogy a gyerekek türelmesen javítják magukat, ha valamit elrontanak, nincs hiszti. Ha így haladnak tovább, akkor egészen biztosan remek kis alkotást hoznak össze tavaszig.