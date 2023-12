Tapossa, rúgja, pörgeti a pórázon a férfi a hóval borított utcán a kutyát – ez látszik azon a kamerafelvételen, amely a napokban a Fema Állatmentő Egyesülethez került. Mint kiderült, azért juttatták el a videót az állatmentőknek, mert a rendőrségi feljelentés után sem történt semmi: a szerencsétlen kutya továbbra is kínzójánál maradt.

Az állatvédők mindent kiderítettek, amit csak lehet, az Öreghegyen élő kutyatartóról, s el is mentek hozzá.

- Alig aludtunk az éjjel, miután megnéztük ezt a felvételt. Elképzelni nem tudtuk, mit élhetett át az az állat és hogy mi történhetett vele a kínzás után. A férfi átadta a kutyát nekünk, most állatorvos vizsgálja. Első ránézésre nem látszik rajta sérülés, de az biztos volt már a helyszínen, hogy retteg a gazdájától a kutya. Azonnal hozzánk szaladt – mondta Turczer Edina, a Fema vezetője a feol.hu-nak. Azt is megtudták, hogy ez a kutya támadta meg a fekete hattyút a bányatónál, amely végül elpusztult, s amelyről a közösségi oldalakon is számos fotó jelent meg. Egy ottani hozzászólásban írta valaki: a kutya gazdája vállalja a felelősséget. De erre senki nem számított, nem gondolt. A legjobb, ami történhetett a kutyával, hogy a szemtanúk nem hagyták annyiban a dolgot és mindent megtettek a kutyáért. Kérdéseinkkel a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz fordultunk: szeretnénk megtudni, lesz-e folyománya az ügynek.