Az első, amiről persze az év szinte minden napján szó esik: az immunrendszer támogatása. Táplálkozással három úton segíthetünk az immunrendszerünknek. Elengedhetetlen, hogy biztosítsuk a szervezetünk megfelelő működéséhez szükséges energiát, tehát eleget – de ne túl sokat - együnk. Fontos, hogy rendelkezésre álljanak az immunfolyamatok során az olyan speciális „építőanyagok”, mint az aminosavak, zsírsavak, vitaminok, ásványi anyagok és flavonoidok. Végül, de nem utolsó sorban pedig kiemelt szerep jut a mikrobiomnak, a bélben lakozó „jó baktériumoknak”, amit bélflóra néven is szoktunk emlegetni.

Az immunvédekezésre természetesen nem csak a táplálkozás hat, a megfelelő étkezés mellett fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, a mozgás és a stressz hatékony kezelése is (erre tényleg érdemes nagy figyelmet fordítani és elsajátítani valamilyen, számunkra hasznos módszert). Ugyanakkor még így sem teljesen védhető ki, hogy néha elkapjunk egy-egy fertőző betegséget, életmódunkkal azonban hozzájárulhatunk ahhoz, hogy könnyebben vészeljük át a betegséget.

A hazai táplálkozási ajánlás, az Okostányér szerint vegyes étrenddel étrendkiegészítők szedése nélkül is fedezni tudjuk vitamin- és ásványianyag-szükségletünket. Kivételt csupán a D-vitamin képez, amiből októbertől-márciusig napi 2000 NE kiegészítés javasolt. Ügyeljen arra, hogy a tányér felét zöldség és/vagy gyümölcs tegye ki, amiből legalább napi 5 adagot fogyasszon valamilyen formában. A tányér negyedén legyen teljes értékű gabonaforrás, pl. árpa, köles vagy teljes kiőrlésű kenyér. A tányér maradék negyedén fehérjében gazdag élelmiszerek kapjanak helyet, mint a sovány húsok és tejtermékek vagy a tojás. Hetente legalább egyszer érdemes halat fogyasztani, melyek közül jó hazai, fenntartható választás a busa, pisztráng vagy a harcsa. Ezek omega-3 zsírsavakban is gazdagok. Mindezek mellett fontos a kellő mennyiségű folyadékfogyasztás, amit az Okostányér napi 8 pohárban határoz meg, ebből legalább öt legyen víz. Színesítse az étkezéseket minél több különböző növénnyel a változatos bélflóra kialakítása érdekében! Ide tartoznak a hüvelyesek, olajos magvak, teljes kiőrlésű gabonák, zöldségek, gyümölcsök és a nagyobb mennyiségben használt fűszerek is.

Télen is vannak elérhető szezonális és helyi zöldségek

A téli időszakban kevesebb friss zöldség és gyümölcs áll a rendelkezésünkre, de ilyenkor is vannak olyan szezonális, helyi nyersanyagok, amelyek remekül beépíthetők az egészséges étrendbe. Ilyen többek között a bab, a káposzta, a karfiol, a birsalma, a dió vagy a homoktövis. Íme két recept ezek felhasználására!

Birsalmás bableves

Elsőre talán meghökkentőnek tűnik, de érdemes kipróbálni, mind tápanyagtartalom, mind ízélmény szempontjából kiemelkedő.

Hozzávalók (4 adag):

450 g fejtett bab

3 nagyobb birsalma

140 g tejföl

1 púpozott ek. liszt

babérlevél

só ízlés szerint

Elkészítés: A babot – a szárazbabot érdemes egy éjaszkára beáztatni, hogy gyorsabban puhuljon - kétszeres mennyiségű hideg vízben feltesszük főzni. Babérlevéllel és sóval ízesítjük. Amikor félig megpuhult hozzáadjuk a hámozott, felkockázott birsalmát. Szükség esetén pótoljuk a vizet. Amikor mindkét alapanyag megpuhult, behabarjuk a levest. Egyszer felforraljuk és tálalhatjuk.

Homoktövis „gumicukor”

Ez a fanyar különlegesség nem egy olyan csemege, amit egy ültő helyünkben el kell fogyasztani. Érdemesebb több napra elosztani. A viccesebb végeredmény érdekében a gyerekeknek különleges alakú jégkockatartó formákba is önthetjük a masszát, így „gumicukor” figurákat kapunk végeredményként.

Hozzávalók:

200 ml homoktövisvelő

5 ek. méz vagy cukormentes változatban 40 csepp sztívia

1 zacskó zselatin expressz

Elkészítés: a homoktövisvelőt egy tálban összekeverjük az expressz zselatinnal és a választott édesítővel. Ekkor még folyékony állagra számítsunk. Az egyveleget adagoljuk jégkockatartóba vagy egy rendelkezésünkre álló tároló dobozba és egy éjszakát pihentessük a hűtőben. Reggelre elnyeri zselés formáját és kockákra tudjuk szeletelni. Hűtőben tárolható.