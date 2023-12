Karácsony András, a kálozi faluház közművelődési szakembere az öröm és a hála hangját ütötte meg a rendezvény kapcsán. A FEOL-nak elárulta, hogy egy szigetmonostori ötletből táplálkozva született meg a kálozi kocsmakvíz, amely minden előzetes várakozást felülmúlt. Kiemelte, gyakorlatilag mind a 12 forduló telt házzal zajlott, és mindezalatt 600-nál is több kérdésre kellett választ adniuk a csapatoknak különböző témákban. Kiemelte azt is, hogy a kocsmakvíz sikerét jól mutatja, hogy az esemény pillanatok alatt belopta magát az itt élők szívébe, sőt még a település elszármazottjai is visszatértek, hogy játszanak egy jót! Így nem is lehet kérdés, jövőre jön a folytatás!

Ami pedig végeredményét illeti: a bajnoki címet a Másnap FC vihette haza az Ezüst tanya és a harmadik Észbontók csapata előtt.