Mint megtudtuk, a nagyszámú érdeklődésre való tekintettel ismét, aki nem fér be a színházterembe azok részére kivetítőről is közvetítik a szervezők az eseményeket: – Tervben van, ha idén is elképesztő nézettségünk lesz, ami számunkra nem kétséges, hogy jövőre dupla előadást tartunk, de ezek még csak tervek, elképzelések. Természetesen próbáljuk úgy rendezni a dolgokat, hogy mindenki jól érezze magát, de csak 400-an férnek be az előadásra és a tapasztalatok szerint ennél többre van igény. Mi már izgatottan várjuk a vendégekkel együtt a Sárbogárdi Tánckavalkádot. Az igényes szórakozás garantált! – zárták gondolataikat as szervezők!