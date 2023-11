A Movember mozgalom Ausztráliából indult el 1999-ben, és néhány év alatt világszintű kampánnyá nőtte ki magát. Akik részt vesznek a megmozdulásban, megfogadják, hogy november folyamán nem borotválkoznak és bajuszt növesztenek, ezzel felhívva a figyelmet a férfiak egészségére, akikről általánosságban elmondható, hogy ritkábban járnak orvoshoz és szűrővizsgálatokra, mint a szebbik nem képviselői.

Készültek a bajszok.

Fotó: Kecskés Zoltán

Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott idén is a Székesfehérvári SZC Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákjai. Ahogy az intézmény igazgatóhelyettese Pintér Alexandra a FEOL megkeresésére a helyszínen elmondta, összesen 133 tanuló szaporázta a lépteit csütörtök délelőtt a Fiskális út – Máriavölgyi utca kereszteződésén áthaladva, a Bory-várnál lévő érintőponton lejelentkezve vissza az iskola hátsó bejáratáig: – Az esemény már régóta hagyomány az intézményben, így nem volt kérdés, hogy idén is megrendezzük. Szeretnénk ráirányítani a figyelmet a férfiak egészségének fontosságára – fogalmazott az igazgatóhelyettes.

Májer László rendőr őrnagy tartott eligazítást a futás előtt a diákoknak.

Fotó: Kecskés Zoltán

A résztvevő diákok egy jó hangulatú bemelegítést és regisztrálást, no meg Májer László rendőr őrnagy eligazítását követően vágtak neki a távnak. Volt aki bajuszt is rajzoltatott és úgy futott, jutalmul pedig csokit is kapott a befutó után. A mezőny leggyorsabbjai a partnereik által felajánlott ajándéktárgyakkal gazdagodhattak, míg a szerencsések sorsolás útján szintén begyűjthettek csecsebecséket.