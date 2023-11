A Károlyi József Alapítvány, pontosabban Angelica Károlyi, Heim Alexandra és Varga Gergely egy szakácskönyvvel tették gazdagabbá a háziasszonyok és könyvtárak polcait. A kötetet november 9-én mutatták be és már a vendégfogadás is a gasztronómia jegyében telt, hiszen a welcome asztalára, a forralt boron és a gőzölgő puncson túl sült gesztenye és kívül kérgesre karamellizálódott nagydobosi sütőtök került a terítőre. Utóbbi állítólag a sütőtökök királya, de ha uralkodó, ha nem, sokan megkóstolták és dicsérték.

A kötet kapcsán a háziasszonnyal beszélgettünk, megkérdezve, hogyan készült és mi hívta életre ezt a kellemesen személyes hangvételű, családias szakácskönyvet?

–A covid idején kezdődött az egész, amikor be kellett zárni a kastélyt, de mi úgy döntöttünk, hogy minden munkatársat megtartunk. Akkor az én ötletem volt, hogy ugyan az étterem zárva van, de mi szedünk össze recepteket, elsősorban családi recepteket, a kastély receptjeit, tudván, hogy ez a gyűjtőmunka egyben az étterem repertoárját is gazdagíthatja–mondta Angelica Károlyi, akitől azt is megkérdeztük, mennyi a könyvben a régi, akár több száz éves családi recept, és mennyi az új?

–Sajnos volt egy francia szakács, aki itt dolgozott a háború előtti években és ami korábban megvolt, kinyomtatott szakácskönyv, az, amiből ő is dolgozott, az eltűnt, és így elvesztek a családi receptek. Csak azok a receptek maradtak meg, amiket megőrzött az emlékezet, mondta a házigazda, aki elárulta, hogy az édességek közül a Zacher torta a kedvence a Károlyi házaspárnak. Mikor gyermekek voltak, egymástól függetlenül mindketten azt ettek leginkább otthon, egymásról még mit sem tudva akkor még. A sós ételek közül a burgonyával és vörös káposztával körített kacsasültet emelte ki Angelica asszony.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Az érdeklődőket, a fogadást követően az előtérben várták, ahonnan idegenvezetéssel fűszerezett kastélylátogatás indult. Elsőként a kápolnát láthatták a vendégek, majd a fenti termekkel, köztük a Festetics és a Díszkönyvtár teremmel folytatódott a bemutató. A földszinten Főispánt terem, Bálterem és Zeneszalon jelentették a látnivalót és a kirándulás a pincében kialakított gasztro piacon ér véget, ahol maga a könyvbemutató is zajlott.

Az említett gasztro piacon helyi termelők jelentek meg portékáikkal, így házi készítési, kézműves sajtok, borok, ételecetek és pékáruk kerültek az asztalokra. De volt több installáció is, felidézve a Károlyi család múltját és szokásait. Mivel nagy divat volt akkoriban a piknik, ezért a piknikező asztal itt is megjelent, és még mottó is van hozzá: Divatba hozzuk a természetet. Nagy kultúrája volt a teadélutánoknak és a kávészüneteknek, így ezen gyarmatáruk elfogyasztását is egy-egy külön asztal idézte fel, szolgálta és biztosította.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A Hagyományos és új ízek a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban című kötet, a Magyar Képek kiadásában jelent meg, és a bemutatón a kiadvány fotográfusa elmondta:

–Ez már a második szakácskönyv volt, amin dolgoztam, mert az első az a Vida Kata Első hazai zöld című könyve volt. Sok munka van a könyvben, ugyanakkor egy olyan profi séffel, mint Varga Gergely sokkal könnyebb volt a munka. Közösen találtuk ki, hogy hogyan jelenjenek meg a fotók, beleillesztve a kastély stílusába, de azt hiszem, hogy ezek a kiváló, természetes fénnyel megvilágított terek, az adottságok és a séf segítsége leegyszerűsítette a folyamatot - mondta Heim Alexandra.

A könyvet lapozva láthatjuk, hogy az előszót Angelica Károlyi írta, míg a Főzni jó, című bevezetőt maga a executive chef Varga Gergely jegyzi. Szerepel a kötetben a titkos családi dobostorta recept is, emellett megtudhatjuk, hogy Károlyi József hogyan szerette az őzgerincet, de még az is kiderül milyen Dino vasárnapi palacsintája.