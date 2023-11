Vérnyomást mértek, vért vettek s többek között egészségügyi kérdéssorra várták a válaszokat a nővérek a várkörúti Család- és Nővédelmi Központban szombaton reggel. A rendhagyó rendelésre érkező férfiakat ezután urológiai vizsgálat várta a rendelőben.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A Központban 2011 óta szervezik a férfi szűrőnapot, ám az első időszakban csupán néhányan éltek a lehetőséggel. Idén azonban már mintegy 600 páciens jelentkezett a hagyományos férfi szűrőnapra, amelyre 120 férőhelyet tudott biztosítani a szervező Egészségfejlesztési Iroda, mondta el Östör Annamária egészségügyi és sport tanácsnok, önkormányzati képviselő.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

- Azt remélem, annak is köszönhető ez a nagyszámú érdeklődés, hogy ma már a férfiak is szeretnék a saját egészségüket megóvni, olyan szűrővizsgálatokon részt venni, ami nekik, róluk szól. Már évek óta teltházzal működnek ezek a szűrőnapjaink, ezért kérjük a lakosság türelmét és megértését, hiszen egy-egy ilyen napon nem tudjuk a teljes lakosságot megvizsgálni, szűrni. Ez azonban senkit ne akadályozzon meg abban, hogy felkeresse az urológiai szakrendeléseket, mert ott is várják őket szűrésekre.