Hogyan született meg a kórus-alapítás gondolata?

Szabó Eszter: – Mezőszilason a Gorsium Alapfokú Művészeti Iskolába többnyire a mezőszilasi Németh László Általános Iskola diákjai tanulnak. Mivel az általános iskolában megszűnt a kórus, de a gyerekeknek lett volna igényük rá, így úgy döntöttünk 2023 januárjában, hogy megalapítjuk. A mi módszerünk a tapasztalat alapú oktatás, amivel egy gyermek a saját bőrén tapasztalhatja meg a zene örömét és nehézségét, így el tudja majd dönteni a későbbiekben mihez kezd a zenével. Persze kevés az esélye annak, hogy a növendékeink világsztárok legyenek, de bízunk abban, hogyha mást nem is, de kreatív, jó ízlésű, gondolkodó, szabad véleményt megfogalmazni képes felnőtteket nevelünk, akik szeretik a művészeteket és értik is azt.

Egy kicsit menjünk az életútjuk elejére: Honnan fakad a zene és gitározás iránti szeretetük?

Pethes Máté: – A zene szeretete mindig is szerves része volt az életemnek. Szüleim hatéves koromban írattak be a Gorsium Alapfokú Művészeti Iskolába szintetizátor szakra Mezőszilason, így indultam el kis iskolásként ezen az úton. Az évek múltával egyre jobban megtetszett a gitár, ezért az akkori zenei tudásommal és annál is nagyobb tudásvággyal, nagyjából 12 éves koromban autodidakta módon kezdtem el a gitározni. Nem is volt kérdés, hogy középiskolai tanulmányaimat is ezen az úton szeretném folytatni, így jelentkeztem a Gorsium Művészeti Szakközépiskola és Szakiskolába gitár szakra. Az érettségi után elvégeztem a szórakoztató zenész OKJ-s képzést is és végül a Kodolányi János Egyetemen szereztem diplomát jazz-gitár szakon. Igazából most már több mint huszonkét éve az iskola tagja vagyok, előbb diákként, 2016 óta pedig tanárként.

Szabó Eszter: – Zenész családból származom, édesapám is zenész, így gyerekkorom óta körülvett a zene. Ha megkérdeztél volna 3 éves koromban, hogy mi leszek, ha nagy leszek, akkor is azt válaszoltam volna, hogy zenész. Első osztályosként iratkoztam be a Gorsium Alapfokú Művészeti Iskolába Székesfehérváron. Zongora szakon kezdtem a zenetanulást, majd a középiskolában váltottam énekre, akkoriban pedig már körülbelül öt éve vendéglátós zenészként énekeltem édesapám mellett. Én is a Kodolányi János Egyetemen végeztem jazz-ének szakon. Idén már 20 éve annak, hogy „Gorsiumos” vagyok.

Önöket is a zene hozta össze?

Szabó Eszter: – Mint említettük, ugyanabba a középiskolába jártunk, itt ismerkedtünk meg, így van része a zenének a kapcsolatunk alakulásában, de nem kifejezetten a zene az, ami összehozott minket.

Színültig telt érdeklődőkkel a Mezőszilasi Közösségi ház

Fotó: Szabó Fanni

Beszéljünk most egy kicsit még a kórusról. Hihetetlenül jól sikerült a dalpremier, amely azt gondolom mindenen túltett…

Szabó Eszter: – Igen, nagyon hálásak vagyunk, nagyon sokan eljöttek és támogattak minket! Nem véletlen, hogy annyira meghatódtam ettől, hogy Máté olvasta fel a köszöntőmet, még jó, hogy papírra is lejegyeztem! A kórusra rátérve... Fellépéseink már voltak, és a dalt, amihez a videóklippet forgattuk, már többször előadtuk közönség előtt is. Az ihletet az egyik kedvenc dalom a „The Carpenters-Sing a song” című dala adta, ahol Karen Carpenter egy gyermekkórussal közösen énekel. A dal gyakorlatilag a hitvallásunk Mátéval: a dal az éneklésről szól és annak az örömét fejezi ki.

Hogyan született a dal?

Szabó Eszter: – A kórus adott volt miután megalapítottuk, már csak egy saját dal kellett. Ekkor kértem meg édesapámat Szabó Lászlót, hogy írjon egy dalt, az előbb említett „The Carpenters-Sing a song” zeneszámhoz hasonló hangulatút. Ő készítette a zenét, aztán közösen megírtuk a zeneszöveget hozzá. A videóklipet pedig egy régi barátunk, Szaller Péter készítette. Petinek a videózás az a hobbi, ami az egész életén végig kíséri, és amiben örömét leli. A forgatás a gyerekeknek sokkal inkább volt élmény és szórakozás, mint munka, és egy olyan emlék marad majd, amire mindig jó szívvel gondolnak vissza. Bízom benne, hogy 20-30 év múlva majd büszkén mutatják meg a gyerekeiknek, hogy ők milyenek voltak kicsinek.

Szokták volt mondani: Evés közben jön meg az étvágy! Mivel készülnek a következő időszakban?

Pethes Máté: – Bárki jelentkezhet a kórusunkba, nincs nálunk felvételi, vagy tandíj. Egyetlen kizáró ok van csak, ha rossz az adott diák magaviselete. Persze nem úgy kell ezt elképzelni, hogy vasszigor van a próbáinkon, mindig kellemes hangulatban telnek az órák, és a gyakorlás mellett marad idő a beszélgetésre és a nevetésre is. És hamarosan újabb fellépések várnak a gyerekekre.

Szabó Eszter: – Igen, rengeteg felkérést kaptunk a karácsonyi időszakban a kórussal és önállóan is, így ezekre a koncertekre fogunk majd készülni. A legtöbb fellépés itt Mezőszilason lesz, de a közönség találkozhat velünk Gyönkön, Igaron és Székesfehérváron, utóbbi helyszínen a Gorsium Iskola vokális-tanszaka ad karácsonyi koncertet a Szent István Művelődési házban, 2023. december 12-én 18:00-i kezdettel. Persze folytatjuk a videózást is, hamarosan újabb forgatásba kezdünk, és remélhetőleg karácsony előtt megjelenik az „Úgy szeretünk szent karácsony” című dalunk, amit ugyanazzal a stábbal fogunk forgatni, mint az előző videóklippünket. Nem unatkozunk ezt biztosan állíthatom, de az alkotás öröme és a rengeteg pozitív visszajelzés mindenért kárpótol bennünket.