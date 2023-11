A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai az influenzára és a koronavírus terjedésére vonatkozóan a 44. hétből származnak (most vagyunk a 46. héten). Az országos adatok szerint a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján, október 30-a és november 5-e között az országban 10 ezer 700-an fordultak orvoshoz influenzaszerű és 125 ezer 500-an akut légúti fertőzés tüneteivel. A beküldött minták kapcsán pedig kiderült: 154-ből 33-ban koronavírust igazoltak a laborvizsgálatok. Megnéztük az influenzaszerű megbetegedések miatt orvoshoz fordult betegek becsült számának 100 ezer főre jutó arányait. Meglepő adatokat találtunk – már ami Fejér megyét illeti. Míg szinte minden egyéb vármegyében 100 feletti arányszámok találhatók – elvétve 50-80 körüliek -, addig Fejérben a 43. hétben nulla, a 44. hétben pedig 2,3. A statisztika szerint tehát nálunk szinte nincs is jelen az influenzavírus. Vagy más állhat a jelentések mögött? Megkérdeztük a Nemzeti Népegészségügyi Központot, vajon mi a Fejérből származó minimális számadatok oka? A válaszokra még várunk.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai az influenzaszerű megbetegedésekről területenként

Az országos adatok azonban arra engednek következtetni, hogy a 44. heti szennyvíz minták „Influenza A vírus” örökítőanyag vizsgálata alapján enyhe csökkenés tapasztalható. A koronavírus (SARS-CoV-2) örökítőanyag-koncentrációját szintén ellenőrzik a szakemberek, mégpedig a szennyvíztelepeken mértek alapján. Ezek szerint a székesfehérvári szennyvíztelep megfelel az országos átlagértékéknek, amelyek szerint továbbra is emelkedett szinten stagnálnak a koronavírus értékek. Vannak azonban városok, ahol emelkedés látható: Békéscsabán, Kecskeméten, Nyíregyházán, Pécsett, Szekszárdon és Veszprémben. Csökkenést a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén mértek.

Az influenza elleni vakcinák már október végére megérkeztek a háziorvosokhoz, illetve a foglalkozás-egészségügyi orvosokhoz, melyeket a kockázati csoportba tartozók számára a kormány az idei évben is térítésmentesen biztosítja. A megszokott influenzaoltás mellett azonban Fejérben is elérhető immáron harmadik éve az orron át adható influenza vakcina a 24 hónaposnál idősebb és 18 év alattiak számára. Az élő, gyengített influenzavírust tartalmazó, tű nélküli, négykomponensű védőoltás a WHO és az Európai Unió által javasolt vírustörzseket tartalmazza, és a gyártó szerint hasonló hatékonyságú, mint az injekció. Schneider Attila, a Gyógyszerészeti Kamara Fejér vármegyei elnöke szerint azonban ezt az alternatívát még kevesen ismerik Fejérben, így ritkán is kérik a patikákban. A receptköteles vakcina, amennyiben az oltandó nem tartozik a kockázati csoportok valamelyikébe, térítésköteles, ahogy az injekció is. Körbe érdeklődtünk néhány patikában az árak kapcsán, így elmondható: egy orron át adható influenza vakcina ára megközelítőleg a hagyományos oltóanyag árának duplája.