A különböző tánckultúrák és stílusok nagyon jól megférnek egymás mellett, amit a szombat esti gálaest is hűen bizonyított. Az előzetes várakozásnak megfelelően hatalmas volt az érdeklődés. Az a sok boldog arc, csillogó tekintet és a hatalmas tapsvihar mindent elárult a rendezvény sikerével kapcsolatban.

Az eddigi tradícióknak megfelelően Szőke Fanni és Radnai Zoltán szervezők nyitották meg pár kedves gondolattal a műsort, amit aztán, Novák Kovács Zsolt Sárbogárd alpolgármestere tetőzött meg lelkesítő beszédével. Nyitásként a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola Tendance tánccsoportjai mutatták be versenyprogramjaikat – köztük a Mátrix című film zenéi és történései által ihletett előadásukat –, ami kiváltotta a közönség ámulatát és elismerését is, tapsviharral jutalmazták a táncosokat. Az este folyamán bemutatkozott a Mészöly Géza Általános Iskola 4.b osztálya is, akik a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola oktatási keretén belül standard és latin-amerikai táncokat adtak elő a szülők nagy örömére. Színpadra lépett a karneváli hangulatot idéző Zumba Fitness Helgával elnevezésű csapat, akik visszatérő vendégként ezúttal is felpezsdítették a közönség vérét, akár csak a lendületes és mozgalmas hip-hop műsort előadó Panic Crew. Gászler Dóri tánccsapata ezúttal is ötletes és robbanékony koreográfiáikkal igencsak megszínesítették a Tánckavalkád hangulatát. Nem szabad elmenni szó nélkül a Tendance Senior csoport bemutatója mellett sem, akik ugyancsak vastapsot kaptak standard kűrjükért.

Az est még nagyobb meglepetései csak ezután következtek, amin ráadásul még maga az egyik szervező, Radnai Zoltán táncművész is meglepődött, sőt meg is hatódott:

– Az este kétségkívül nagy meglepetés embere Vörös Péter Dániel volt, aki kérésünkre a Tánckavalkád műsorvezetését is elvállalta. Ráadásul szervezőtársammal Szőke Fannival lépett a színpadra egy fantasztikus kűrre – mondta Radnai Zoltán, majd így folytatta: – Fanni nagyszerűségét, tehetségét régóta láthatjuk, csodálhatjuk számos hazai és nemzetközi eredménnyel rendelkezik. Vörös Péter Dániel a latin-amerikai táncok sokszoros bajnoka, többszörös magyar bajnoki dobogós, nemzetközi szinten is sikeres versenyző volt, jelenleg trénerként, tanárként dolgozik. Produkciójukat mély barátság és az a szikra hozta létre, amiben jó érzésekkel és összhangban, egymást inspirálva tudtak együtt táncolni. Az este egyik megható pillanata volt, amikor Dudás Patrícia egy kedves meglepetéssel készült a részemre. Megköszönve közös együttműködésünket és barátságunkat: egy mini Oscar szobort adott át tanítványaival hálájuk jeléül. Összefoglalva elmondhatom, hogy Fannival végtelenül hálásak vagyunk, akik hozzájárultak az este fergeteges hangulatához, és hogy már 13 éve töretlenül nagy sikerrel tarthatjuk meg Tánckavalkád nevű eseményünket telt ház előtt. Hálás szívvel köszönjük a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskolának, a Mészöly Géza Általános Iskolának, a Zumba Fitness Helga csapatnak, a Panic Crew Hiphop együttesnek, Princess TSE-nek és az est meglepetésvendégének Vörös Péter Dánielnek. Találkozzunk jövőre is egy újabb csúcsszuper gálán!