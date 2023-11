Mint közösségi oldalukon is beszámolnak az esetről a gerinctrauma mellé combcsonttörés társult, így néhány nap kellett, hogy a műtéthez felerősítsék a védett ragadozómadarat, aki azóta már túl is van a beavatkozáson és gyógyul.

– A rehabilitációja elindult, de sajnos siófoki, súlyosan áramütött társánál eutanáziát kellett alkalmaznunk – írják.

Részletezik továbbá, hogy ezek a ragadozómadarak is érzékenyek a tájszerkezet alakulására. Ott, ahol a megfelelő mozaikosság hiányzik, a mezőgazdasági parcellákat kevés ökológiai folyosó tarkítja, kénytelenek az autóutak közelében vadászni, ahol fokozott veszélyben vannak. A vércsék mellett ők is nagy segítséget nyújtanak a gazdaságoknak, emiatt nagyon fontos a véderdősávok fokozatos visszaállítása, ahol fészkelni tudnak. Addig is érdemes egyszerű T-fa szerkezeteket kitenni számukra.