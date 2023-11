A titkosszolgálati szakértő több súlyos megállapítást tett: a migrációval kapcsolatban például kijelentette, hogy soha nem dúlt még olyan háború a világtörténelemben – mert ez szerinte háború, hiába nevezzük migrációnak vagy bárminek –, amikor a kollaboránsok száma nagyobb volt, mint a hadseregekben szolgálóké. Úgy véli, nyugat felől is le kell zárnunk a határainkat, mert különben nem tudjuk megakadályozni, hogy bejöjjön a migráns tömeg, és velük jöjjenek a bűnözők.

– Sajnos a 20. században a politikának az erőszakos oldala dominált, sok konfrontációs helyzetet teremtett, de ezt az emberek többsége nem értette, nem fogta fel. Ma, 67 év után Európában és a világban ugyanezt látjuk: abnormális értékrend kezd virágozni, amit az emberek nagy része nem ért, nem szeret és nem akar elfogadni, és mégis csend van – mondta minap Székesfehérváron, a Vörösmarty Társaság rendezvényén Földi László titkosszolgálati szakértő. – A forradalom után nagyon sok magyar családot érintettek az események, sokan az életüket áldozták a forradalomért, börtönbe kerültek vagy külföldre menekültek. Mégis úgy tűnt az utcán, a mindennapokban, hogy mindenki túltette magát a történteken. Pedig ez nem volt igaz, ám a politika félelemmel töltötte el az embereket egy olyan világban, mint amilyen a szocializmus, a kommunizmus egyetlen párt és kormányzati akarat mentén való központosított hatalma volt. A rendszerváltás azt üzente az embereknek, hogy alapvetően minden megváltozik és 1956-hoz képest tulajdonképpen forradalom és véres utcai események nélkül lehet elérni, amit a többség akar és szeretne.

– Kevesen számítottak a világjárványra, az ukrajnai és az izraeli háborúra. Mi lehet ennek a vége?

– Nem tudom most megmondani, miként lehet ebből kilábalni, de meggyőződéssel hiszem, hogy ez megtörténik. Hiszen ha visszalapozunk a történelemben, mindig voltak kétséges időszakok, és nem csak a 20. században, minden alkalommal megjelentek olyan erőterek is, amelyek segítettek megtalálni a helyes utat. Az utóbbi időben az a legborzasztóbb, hogy minden felgyorsult, elképesztő sebességre kapcsolt a történelem. Ez részben összefügg a technikai fejlődéssel, az információs cunamival, s e kettő embert próbáló együttesével. Olyan események követik egymást, amilyenek korábban tíz- és húszévente történtek meg, és volt időnk és lehetőségünk arra, hogy ezeket megértsük és megkeressük a megoldásokat.

– Mi van mindennek a hátterében?

– Létezik a világban egy erőtér, amelynek egyértelműen a káosz megteremtése a célja. Egy olyan káosz megteremtése, ami az embereket végképp összezavarja, lehetetlen élethelyzetet generál számukra, és elérkezik majd egy pszichológiai pont, amikor azt kéri a tömeg, hogy jöjjön valaki és tegyen rendet. A káoszteremtők pedig éppen erre várnak: jön a világkormány, a teljes globális világ, amelyben nincs szükség nemzetállamokra és régi kultúrákra. Ebben a megoldási technikában az egyik legjobb módszer, ha nagyon gyorsan összezavarom mindazt, amely az embereket addig körbevette. Ez történik: az ukrán-orosz háború nem független az izraeli háborútól és nem független a gender elmélettől, attól, hogy a muszlim világ tulajdonképpen megtámadta a keresztény Európát. Ezek mind összeillő történetek, egy tőről fakadnak. De ha ezt megértjük, akkor tudjuk majd azt is, hogyan lehet ez ellen védekezni. Ez pedig nagyon egyszerű: vissza kell fordulni az értékeinkhez, vissza kell fordulni ahhoz, amit Európa jelentett. Hiszen mi Európában akarunk rendet, Amerikában akarjanak rendet az amerikaiak. Egy normalitás elleni tudatos támadásnak vagyunk ma szenvedő alanyai, és ennek az egyik módszere, hogy egy felgyorsított világba kényszerítettek bennünket.

– Milyen megoldásunk maradt a migráció elleni küzdelem frontján?

– Nagyon egyszerű lenne a megoldás, ha a tömegek igényéből indulna ki a politika, ám nagyon bonyolult akkor, ha a tömegek kénytelenek elfogadni a politika akaratát. Soha nem dúlt még olyan háború a világtörténelemben – mert ez háború, hiába nevezzük migrációnak vagy bárminek –, amikor a kollaboránsok száma nagyobb volt, mint a hadseregekben szolgálóké. Miért mondom ezt? A határok 2015-ben az alkotmányos renddel szemben nyíltak meg, hiszen az alkotmányos rend azt mondja, hogy a határok sérthetetlenek olyanok számára, akiknek nincs papírjuk és identitásuk, akikről nem is tudjuk, kik ők valójában. A határ egy politikai döntés alapján nyílt meg, majd a kollaboráns réteg, amit nevezhetünk politikai vagy gazdasági elitnek, minden idegszálával arra törekedett, hogy fokozza a nyomást, fokozza az invázió mértékét, annak következményeit. Ezt szenvedik meg a társadalmak, különösen azok, amelyek nem csak beengedték ezt a tömeget, még üdvözölték is az érkezését. Magyarországra nézve létezik egyfajta védelem, hiszen a magyar politika volt az első, amely azt mondta, ezt nem lehet! De mi van a nyugati határral, amely nyitott? Magyarország sem védett, ezért eljön majd az a taktikai pillanat, amikor újra le kell zárni a határokat. Lehet, hogy annak idején élveztük a határnyitást, mert nem kellett mutogatni a papírokat, de vissza kell állítani a rendet, különben nem tudjuk megakadályozni, hogy bejöjjön a tömeg, és vele jöjjenek a bűnözők. A védekezés ma abszolút értelemben stratégiai kérdéssé vált. Gondolunk a tiszta levegőre, amikor minden rendben van és belélegezzük? És mit gondoltunk róla a járvány idején? A biztonság ugyanilyen: nem kell vele foglalkozni, csak akkor, ha rájövünk, mennyire szükségünk van rá.

A muszlim világ tulajdonképpen megtámadta a keresztény Európát. Az ukrajnai és az izraeli háborúval együtt ezek mind összeillő történetek, egy tőről fakadnak, állítja Földi László

Fotó: Kricskovics Antal

– Tovább gondolva, amit mondott, logikusan feltételezhetjük, hogy ha Berlinből, Párizsból vagy Londonból biztonságot keresve hozzánk menekülnek a zsidó származású emberek, megnő az iszlám terrortámadások veszélye is. Ezt hogyan látja?

– Én ezen már túl vagyok. Én nem hiszem azt, hogy azért lennénk majd veszélyben, mert a zsidó emberek nálunk telepednek le. Az iszlám magatartása mindig is egyértelmű volt a történelemben. Vagy ők, vagy mi: vagy ők, vagy mi keresztények vagyunk az urai egy területnek. Gondoljunk csak a török balkáni hódításaira. Ami jelenleg zajlik, annak a következménye az, hogy Franciaországban és Németországban megjelölik azokat az épületeket, ahol zsidók laknak. Mint ezelőtt több mint hetven évvel: ez egy elfogadhatatlan helyzet, csak ne higgyük azt, hogy ez csak róluk, zsidókról szól. Sajnálatosan vegyük tudomásul, hogy ez a két kultúra nem tud együtt élni a 21. században sem, hiszen kibékíthetetlen az ellentét az iszlám tanítása, a Korán, egy 1400 és egy 2000 éves kultúra között. Az iszlámnak megvan a helye, például a Közel-Keleten, de amerre indult, hódított. Pakisztán nem muszlim ország volt, ma 90 százalékban muszlim, Indonézia sem volt muszlim, ma 70 százalékban az, és had ne soroljam az afrikai országokat. Ahol az iszlám megjelenik, kultúrájából és eszmeiségéből adódóan nem tűr meg mást. Ha ezt mi keresztényi befogadó magatartással kezeljük – véleményem szerint félreértve a Bibliát, mert a teljes elfogadás elvét nem mondja ki Jézus és a Biblia sem –, akkor el fogunk veszni! Ha egy erőszakosabb kultúra rátelepszik egy másikra, akkor ez következik be. A tudomány szerint, ha 30 százalékban más, eltérő kultúra telepszik rá a többségre, akkor az a társadalom már megbomlik. Én ebben látom a nagyobb veszélyt és nem az izraeli-palesztin konfliktusban, vagy éppen abban, ha zsidó emberek hozzánk menekülnek. Persze okozhat ez is gondot, de számomra a terrorizmus nem elsősorban robbantásokat és lövöldözést jelent. Ma Nyugat-Európában a mindennapok terrorja zajlik, az, amely megszüntette az eddig ismert nyugat-európai világot, azt, hogy nem kell zárni az ajtókat. Megszüntette a svédországi létformát is, ahol a bűnelkövetők 98 százaléka betelepült. Mit jelent ez? Azt, hogy korábban Svédországban lényegében nem volt bűnözés. Az is terror, ha a gyerekemet nem engedhetem el a diszkóba, mert nem tudom, kivel találkozhat útközben. Tudomásom szerint Franciaországban már nyugodt turistautakat szerveznek például Magyarországra, mert itt este még lehet sétálni az utcán. Hol tartunk? Ez a 21. századi Franciaország? Mi van? Ezek azok a problémák, amelyek az igazi, mindennapok terrorját jelentik, hiszen ezzel bárki találkozhat, míg egy robbantást a metróban vagy a karácsonyi vásáron a társadalom nagy része csak kívülről figyel. Legfeljebb csak szomorú szemtanúja, de nem közvetlen megélője, leszámítva természetesen az ártatlan áldozatokat.

– Öntől hallottam korábban, hogy Dániában már azt követelik, hogy szerepeljen, jelenjen meg az alkotmányban az iszlám tanítása. Mire vezet ez?

– Megjelennének a Korán törvényei, márpedig ezek a római joggal köszönő viszonyban sincsenek: középkori értékrendből indulnak ki például a nők és a család szerepét tekintve. Ha egy társadalom nem tart ki a saját hite, biztonsága és jogrendje mellett, akkor az érkező ezt a gyengeséget észreveszi és kihasználva erőszakossá válik. A harcászatban ezt úgy hívjuk, hogy az én gyengeségem az ellenségem erejét automatikusan növeli, függetlenül attól, hogy ő ezért semmit sem tett. És ez fordítva is így van. Ha nem tartatjuk be a társadalmunk törvényeit, akkor jön a másik fél, amelyik pontosan ismeri a saját identitását, nagyon erős eszmeiségében és tudja, mit szeretne megtenni a kényelme érdekében.

– Ez van most. De mi lesz húsz év múlva?

– Nézze, ez egyszerű matek. Az európai népesség jelenleg 1,6-os szinten regenerálódik, miközben 2,2-nél lenne a szinten tartás állapota. Az ide érkezők 3 és 5 között vannak. Tessék elővenni egy papírt és számolni, ne húsz, hanem mondjuk ötven évben: Európának az a formája, amit jelenleg ismerünk, meg fog szűnni.

– A német védelmi miniszter azt mondta minap, hogy elképzelhetőnek tart egy európai háborút. Mire célozhatott?

– Szerintem a német védelmi miniszter messze van a felkészült és feladatának ellátására alkalmas személy státuszától, hogy nagyon finoman fogalmazzak. Nem nagyon kommentálnám az ostobaságait.

A szakértő szerint a védekezés ma abszolút értelemben is stratégiai kérdéssé vált

Fotó: Kricskovics Antal

– A déli határon már tudjuk, hogy fegyverrel jelennek meg a tálibok, és azt is halljuk, hogy ezt a tálib titkosszolgálat irányítja. Létezik ilyen?

– Afganisztán úgymond függetlenné vált, miután az amerikaiak eljöttek onnan és felépült az állami struktúra. Egy hadseregben, egy rendvédelmi szervezetben létezik egy úgynevezett operatív rendszer, amit titkosszolgálatnak hívunk, ami azért mégiscsak egy titkosszolgálat, nem pedig bűnszervezetet irányító rendszer. Nem akarom vitatni az információ hitelességét, de a tálib titkosszolgálat jelenléte csak úgy merülhet fel, hogy lehetnek a határnál olyan személyek, akik voltak a tálib titkosszolgálat alkalmazásában, tehát operatív módon felkészültek. Azaz képesek operatívan működni, tudnak hálózatokat fejleszteni és irányítani, tudhatnak olyan megoldásokról, amelyekkel a rendvédelmi szervek figyelmét ki tudják játszani. Tehát a módszer jelent meg, nem pedig maga a szervezet. A következmény már egy másik kérdés. Azt gondolom, hogy aki ott fegyvert fog, az bűncselekményt követ el. Mindegy, milyen ideológia, logika és háttér mentén, őt ki kell vonni a forgalomból, mert ezek az emberek, tetszik vagy sem, lőni fognak. Én sokkal inkább sajnálnám a magyar határőröket, mint őket.

– Igen, idő kérdése, hogy közülük valaki komolyan megsérüljön. De mi lesz másnap?

– Akkor tudomásul kell vennünk, hogy fegyverrel támadták meg a határainkat és minden eszközzel vissza kell lőnünk.

– Sok globális érdeket sért hazánk Európában. Látja jelét a külföldi titkosszolgálatok egyre erőteljesebb jelenlétének Budapesten?

– Egy titkosszolgálat ott és úgy dolgozik, ahol azt és amennyire engedik. Ha Magyarország nem védekezik kellőképpen operatív szempontból, akkor igen, akkor nyüzsöghetnek itt a titkosszolgálatok emberei. Magyarország egyébként Oroszországgal és Netanjáhú izraeli kormányával azért került egy kalapba, mert ezek az országok nemzeti létben gondolkodnak, és nem fogadják el a globalizmus minden őrületét, tehát ők ma ellenségei a világ globális rendszerének. Ha ez a globális rendszer támadni akar minket akár operatív módon, akkor azt meg fogja tenni.