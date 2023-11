A székesfehérváriaknak biztosan nem kell bemutatni a Step and Style Stúdiót, hiszen táncosaik számos városi rendezvényen nyűgözik le a közönséget. A megyeszékhelyen 2018-ban indult útjára az egyesület, mára pedig már több korosztályban, Székesfehérvár mellett pedig Mórin is oktatják a táncosokat. Néhány héttel ezelőtt Tombor Tímea és Bartha László, a Stúdió alapítói és vezetői több tanítványukkal Rómába indultak, ahol egy nemzetközi versenyen mérettették meg magukat. A Step and Style Stúdió táncosai egyéniben és csapatban is szép eredményeket értek el. Hogy hogyan telnek a mindennapjaik, hogy készültek a világversenyre és milyen élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodtak az eredményeken túl? Tombor Tímea és Bartha László ezekről is mesélnek a Feol Podcast vendégeiként.